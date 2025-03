video suggerito

Paolo Ciavarro e la foto a mamma Eleonora Giorgi a San Valentino: il tenero scatto con il nipotino Gabriele Per ricordare la mamma Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a 71 anni, Paolo Ciavarro ha voluto condividere su Instagram una foto che la ritrae insieme al nipotino Gabriele, scattata nel giorno di San Valentino. L'attrice è sempre stata legata al piccolo e ha cercato di stargli accanto fino all'ultimo nonostante l'avanzare della malattia.

A cura di Elisabetta Murina

Eleonora Giorgi è morta il 3 marzo all'età di 71 anni. Stava combattendo contro una forma di tumore al pancreas, diagnosticatole circa due anni fa. L'attrice ha scelto di affrontare la malattia sempre con il sorriso, circondata dall'affetto della famiglia che non l'ha mai lasciata sola. A starle vicina i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, la nuora Clizia Incorvaia e il nipotino Gabriele. Ed è proprio uno scatto con il piccolo che Ciavarro ha scelto di condividere per ricordare la mamma, che fino alla fine ha voluto essere anche una nonna presente.

La foto di Eleonora Giorgi con il nipotino Gabriele

Dopo la notizia della sua morte, Paolo Ciavarro ha voluto ricordare la mamma condividendo su Instagram un tenero scatto che la ritrae girata di spalle insieme al piccolo Gabriele, suo nipotino. Il bambino, figlio di Ciavarro e Clizia Incorvaia, tiene tra le mani un palloncino rosso a forma di cuore e posa al fianco della nonna. La foto è stata scattata lo scorso 14 febbraio, in occasione di San Valentino. Pochi giorni dopo, Giorgi aveva raccontato di essere stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni e di essere tanto debole da non riuscire nemmeno a fare 10 passi. Nonostante questo, uno dei pensieri principali è sempre stato il piccolo Gabriele. Intervistata da Vanity Fair, aveva spiegato come le sarebbe piaciuto essere ricordata: "Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo".

Il messaggio di Paolo Ciavarro per la madre Eleonora Giorgi

La morte di Giorgi rappresenta un grande dolore per la famiglia Ciavarro, in particolare per il figlio minore Paolo, nato dal matrimonio dell'attrice con Massimo Ciavarro. Per ricordarla, il volto di Forum ha scelto di condividere sui social una foto che lo ritrae ancora bambino insieme alla mamma: l'attrice sorride mentre il figlio si aggrappa a lei. Uno scatto di ormai diversi anni fa, ma significativo per il loro rapporto. "Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo. Poi, il simbolo dell'infinito, perché tale è il legame che c'è tra loro", le parole scelte ad accompagnare lo scatto. I funerali dell'attrice si terranno il 5 marzo a Roma.