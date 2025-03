video suggerito

Il messaggio di Eleonora Giorgi per il nipote Gabriele: "Quando morirò, ditegli che sono diventata un angelo" Eleonora Giorgi si è spenta il 3 marzo a 71 anni dopo la diagnosi di cancro al pancreas. Tempo fa, in un'intervista aveva parlato del legame con il nipote Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, spiegando di aver lasciato un messaggio per lui ai suoi genitori: "Se morirò, non voglio che gli dicano che me ne sono andata".

A cura di Sara Leombruno

Eleonora Giorgi si è spenta il 3 marzo 2025 a Roma, l'attrice si stava sottoponendo da tempo alla terapia del dolore dopo la diagnosi di cancro al pancreas. In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice aveva raccontato delle difficoltà dell'ultimo periodo, raccontando l'importanza della vicinanza del nipotino Gabriele, con il quale era solita trascorrere molto tempo, anche nelle giornate più complicate. Il loro era un legame speciale, che ha spinto l'attrice a lasciare un messaggio rivolto al piccolo ai suoi genitori, suo figlio Paolo Ciavarro e sua nuora Clizia Incorvaia.

Il messaggio per il nipote Gabriele lasciato al figlio Paolo

Fondamentale nel percorso della terapia del dolore è stato il nipote Gabriele, figlio del suo secondogenito Paolo Ciavarro e della moglie Clizia Incorvaia, che qualche ora fa le ha dedicato un messaggio di addio sui social. Eleonora Giorgi ha sempre avuto un legame speciale con il bambino: "Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere", aveva detto Andrea Rizzoli, primogenito di Giorgi e zio del piccolo.

L'attrice si è sempre preoccupata di come suo figlio e sua nuora spiegassero al piccolo la sua morte. "Questo davvero non lo so. Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo", aveva detto in un'intervista a Vanity Fair. Poco più di un mese fa, Giorgi aveva condiviso su Instagram uno scatto insieme al piccolo: a corredo, la didascalia "Il mio amore".

Il supporto della famiglia

L'ultimo periodo, Eleonora Giorgi l'ha passato in una clinica a Roma per sottoporsi alla terapia del dolore, dopo la diagnosi di cancro al pancreas. "Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi – aveva raccontato al Corriere – Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze". A darle la forza è stata soprattutto la sua famiglia. "A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi". La notte, per lei, è il momento più difficile. "Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell’amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me".