Clizia Incorvaia su Eleonora Giorgi: "Situazione dolorosa che vivo con la mia famiglia, lavorare non è semplice" Attraverso un post su Instagram, Clizia Incorvaia ha spiegato come sta vivendo la situazione difficile degli ultimi giorni, visto il peggioramento delle condizioni di salute di sua suocera Eleonora Giorgi: "Cerco di portare quel velo di leggerezza che aiuta ad affrontare i momenti della vita".

A cura di Sara Leombruno

Nonostante la diagnosi di tumore al pancreas con cui convive da tempo, Eleonora Giorgi ha continuato a mostrarsi sorridente in televisione, raccontando, per quanto possibile, il suo percorso con leggerezza. Questo atteggiamento è lo stesso che ha cercato di trasmettere alla sua famiglia, nell'accettazione di quella che sembra ormai una fine, purtroppo, vicina, come annunciato qualche giorno fa da Barbara Palombelli in diretta tv. A spigarlo è Clizia Incorvaia, nuora di Giorgi, in un post pubblicato su Instagram: "Lavorare sarà meno semplice, ma cercherò di essere ugualmente una “nuvola rosa” come mi chiama Ele, per portare leggerezza".

Le parole di Clizia Incorvaia su Eleonora Giorgi

In un post pubblicato su Instagram tre giorni fa all'inizio della Milano Fashion Week, Clizia Incorvaia, moglie del figlio di Giorgi, Paolo Ciavarro, ha spiegato di aver deciso di partire, anche se il momento non è dei migliori: "Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia , sono partita per lavoro. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me", ha scritto a corredo del carosello, per poi spiegare in cosa consisterà il suo lavoro: sarà l'inviata di un noto magazine.

"Certo, sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una “nuvola rosa” come mi chiama Ele . Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita", ha concluso l'attrice.

L'annuncio in tv: "Giorgi ci sta per salutare"

A confermare che le situazioni di salute di Giorgi stiano peggiorando, era stata Barbara Palombelli nella puntata del 26 febbraio di Forum. "Ci sta per salutare", ha detto la conduttrice parlando dell'attrice, affetta da tumore al pancreas e al momento curata con morfina e terapia del dolore. Presente in studio anche Paolo Ciavarro, figlio dell'attrice: "Voglio dargli un abbraccio – ha continuato la conduttrice – Noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta". E ha poi aggiunto: "Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.