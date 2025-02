“Eleonora Giorgi ci sta per salutare”, l’annuncio di Barbara Palombelli a Forum con Paolo Ciavarro

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sembrano peggiorare le condizioni di salute di Eleonora Giorgi. A farlo sapere Barbara Palombelli nella puntata del 26 febbraio di Forum. "Ci sta per salutare", ha detto la conduttrice parlando dell'attrice, affetta da tumore al pancreas e al momento curata con morfina e terapia del dolore.

Le parole di Barbara Palombelli a Forum

Nella puntata del 26 febbraio di Forum, in studio anche Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. Prima di iniziare, la conduttrice Barbara Palombelli ha parlato dell'attrice, dando una triste notizia al pubblico: "Eleonora ci sta per salutare". Poi ha voluto abbracciare Ciavarro al suo fianco: "Voglio dargli un abbraccio. Noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta". E ha poi aggiunto: "Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

Le condizioni di salute di Eleonora Giorgi

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eleonora Giorgi aveva raccontato di essere stata ricoverata in ospedale in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. "Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone ", aveva spiegato. E aggiunto: "Ho un'ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo". La notte, per l'attrice, è il momento più difficile della giornata: "La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva".