Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte della madre Eleonora Giorgi, Palombelli: "Sei stato un esempio" Paolo Ciavarro è tornato a Forum oggi, venerdì 7 marzo. Dopo la morte della madre, Eleonora Giorgi, il volto televisivo affiancato da Barbara Palombelli ha ringraziato il pubblico di Canale5 per l'affetto e la vicinanza.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Forum oggi, venerdì 7 marzo 2025, si è aperta con Barbara Palombelli affiancata da Paolo Ciavarro, tornato in tv dopo la morte della madre Eleonora Giorgi. Il volto fisso del programma giudiziario in onda dalle 11 su Canale5 ha ringraziato il pubblico per l'affetto e la vicinanza ricevuta in questi giorni di lutto.

Il ritorno di Paolo Ciavarro in tv: "La vita ricomincia anche per te"

"La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l'esempio che avete dato a tutti gli italiani": con queste parole Barbara Palombelli, affiancata da Paolo Ciavarro, ha aperto la sua trasmissione Forum, in onda dalle 11 su Canale5. "Grazie a Barbara, al pubblico, grazie a tutti di cuore" ha aggiunto. Qui il video su Mediaset Infinity.

Anche Serena Bortone, presente in studio, ha omaggiato la Giorgi: "Eleonora era una nuvola di borotalco, si è posata sulla nostra vita e ci ha lasciato il profumo della sua vita" ha dichiarato rivolgendosi a Ciavarro.

La morte di Eleonora Giorgi e il ricordo di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi è morta lunedì 3 marzo nella clinica Paideia di Roma dove era ricoverata. Lottava da tempo contro un tumore al pancreas. Mercoledì 5 marzo si sono tenuti i funerali nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma: amici e parenti le hanno potuto dare l'ultimo saluto. Paolo Ciavarro ai microfoni di Fanpage.it e dei giornalisti presenti l'ha ricordata così: "Lei c'è sempre, guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto. Non è mai mancato il sorriso, ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto". Anche l'ex marito, Massimo Ciavarro, l'ha omaggiata con queste parole: "È stata bellissima fino all'ultimo momento".