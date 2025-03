Paolo Ciavarro e l’addio alla madre Eleonora Giorgi: “Ciao mami, ti amo. Da oggi mio figlio ha un angelo speciale”

È un momento di grande dolore per Paolo Ciavarro. In queste ore, lui e il fratello Andrea Rizzoli hanno dovuto dire addio alla madre Eleonora Giorgi. L'attrice è morta a 71 anni a causa di un tumore al pancreas. Paolo Ciavarro, figlio dell'attore Massimo Ciavarro, ha ricordato la madre anche sui social con una tenerissima foto che li ritrae insieme. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo.

Il volto di Forum ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae ancora bambino, insieme alla mamma Eleonora Giorgi. L'attrice sorride mentre suo figlio si aggrappa a lei. Uno scatto che risale a una vita fa, ma che resterà impresso nel cuore di Paolo Ciavarro insieme ai tantissimi momenti preziosi vissuti con la madre. Sui social, le ha anche dedicato delle righe cariche di amore:

Poi, il simbolo dell'infinito, perché tale è il legame che c'è tra loro.

Il messaggio di Eleonora Giorgi per il nipote Gabriele: "Quando morirò, ditegli che sono diventata un angelo"

Le parole usate da Paolo Ciavarro nascondono un significato molto profondo. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Eleonora Giorgi aveva spiegato di avere espresso un desiderio preciso che riguarda il suo nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia:

Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo.