Gianluca Torre compie 55 anni e ricorda la madre scomparsa: "Mi ha convinto lei ad accettare Casa a Prima vista" Gianluca Torre, la star di Casa a Prima Vista, ha ringraziato i suoi fan nel giorno del suo compleanno per l'affetto ricevuto. L'agente immobiliare ha poi ricordato sua madre, scomparsa lo scorso gennaio, alla quale era legatissimo.

A cura di Ilaria Costabile

Nel giorno del suo 55esimo compleanno, Gianluca Torre, la star del programma di Real Time, Casa a Prima Vista, ha condiviso un post per ringraziare i suoi fan per l'affetto ricevuto attraverso messaggi e auguri. Tra le foto condivise in un carosello, ne appaiono diverse insieme alla madre, scomparsa lo scorso gennaio, avvenimento che lo ha fortemente segnato.

Il ricordo della mamma nel giorno del suo compleanno

"Grazie di tutto l'amore" scrive Gianluca Torre accanto alle foto pubblicate sul suo profilo, rivolgendosi a chi ha avuto un pensiero per lui nel giorno del suo compleanno, ma probabilmente anche a chi compare negli scatti da lui condivisi, prima fra tutti sua madre. Nella carrellata di momenti che partono dall'infanzia, circondato da suoi genitori, arrivando all'età adulta, la donna compare in più occasioni e infatti c'è anche un video in cui appare scritto: "1 agosto 2022, il regalo di compleanno più bello della mia vita, un viaggio con mia mamma che non c'è più". Un ricordo dolcissimo, di un momento trascorso insieme a Bellagio sul Lago di Como, che riporta l'agente immobiliare con la mente ad un periodo felice, in cui poteva godere della compagnia della donna che da sempre lo ha sostenuto e l'ha portato a seguire i suoi sogni: "Era contentissima per il mio successo. È stata lei a convincermi ad accettare Casa a Prima vista" ha raccontato in un'intervista.

Gianluca Torre racconta la perdita della mamma

Gianluca Torre aveva parlato del legame che da sempre lo univa a sua madre in una chiacchierata avuta con Gianluca Gazzoli durante il suo podcast BSMT. La star di Casa a Prima Vista, infatti, aveva deciso di condividere questo momento così intimo e privato, parlando anche del suo stato d'animo: "Mia mamma è scomparsa a gennaio e la sua morte mi ha distrutto. Non l'ho voluto raccontare sui social. Avevo un rapporto viscerale con la mamma".