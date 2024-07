video suggerito

Barbara Berlusconi si prepara ai 40 anni, vacanze col compagno Lorenzo e l’ex Giorgio Valaguzza Barbara Berlusconi di prepara a compiere 40 anni, il prossimo 30 luglio. L’imprenditrice si gode qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla sua famiglia allargata, con lei il compagno Lorenzo Guerrieri e anche l’ex Giorgio Valaguzza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbara Berlusconi alla soglia dei 40 anni si gode un weekend in Sardegna, insieme alla sua famiglia, anche allargata. Il 30 luglio, infatti, la terza figlia del Cavaliere spegnerà 40 candeline, ma non sono trapelate notizie in merito ai festeggiamenti che, verosimilmente, potrebbero essere già stati organizzati nelle scorse settimane. Il settimanale Chi pubblica alcuni scatti dell'imprenditrice con il compagno Lorenzo Guerrieri, il fratello Luigi e anche il suo ex, Giorgio Valaguzza, con il quale è rimasta in ottimi rapporti.

Barbara Berlusconi alla soglia dei 40 anni

Costume intero rosso con scollo geometrico, cappello e occhiali da sole, così Barbara Berlusconi sfoggia una silhouette invidiabile a Porto Rotondo sul pontile di Villa Certosa, in Sardegna, che il padre Silvio scelse ormai anni addietro come meta della sue vacanze estive. Con lei, il compagno Lorenzo Guerrieri, padre dei suoi tre figli Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, di 7, 6 e 3 anni. Dal 2013, quando si sono incontrati per la prima volta in un locale di Monza, i due non si sono mai più separati e il loro amore si rafforza sempre di più, quasi come se, dopo undici anni insieme, nulla fosse cambiato, come dimostrano i baci e le tenerezze scambiati in un giorno qualunque d'estate.

Insieme alla coppia, il settimanale Chi mostra anche gli altri presenti. Si tratta di Giorgio Valaguzza, l'ex compagno di Barbara Berlusconi, nonché padre dei primi due figli della quasi 40enne, ovvero Alessandro ed Edoardo, ormai adolescenti con il loro 16 e 15 anni. Insieme a lui c'è la compagna Martina e poco distante si vede il più piccolo della famiglia Berlusconi, Luigi, con la moglie Federica Fumagalli e i loro due bambini, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Insomma, la famiglia per l'imprenditrice è punto fermo, un luogo in cui poter essere se stessa, nella più totale tranquillità.