Nunzia De Girolamo e il mistero della gravidanza, la battuta con Semprini: "Sei incinta? Proprio tu?" Una battuta di Semprini a Estate in diretta lancia lo scoop: Nunzia De Girolamo è già incinta oppure ci sta provando? Il secondo figlio è sempre stato desiderato dalla conduttrice.

I matrimoni in età adulta vanno di moda così come i figli a una certa età dai cinquanta in su. Questo era il tema di puntata di Estate in diretta, la trasmissione quotidiana condotta da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Parlando della nascita della piccola Ginevra, l'ultima figlia di Gigi D'Alessio, il conduttore si lascia scappare una provocazione: "Avere figli è sempre bello. Anche a 50 anni, ma a 60 o 70? Non diventano dei nonni poi? Comunque dico un’altra cosa adesso. Guardate che c’è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro. Però non posso dire di chi si tratta nello specifico". Sorpresa in studio, Rossella Erra prende nota e osserva: "Oddio, Nunzia sei tu? Che bello?". La conduttrice annuisce. Il mistero della gravidanza s'infittisce.

Una rivelazione inaspettata con Nunzia De Girolamo che ha sgranato gli occhi quando Gianluca Semprini ha fatto il riferimento, non aspettandoselo minimamente. Dunque, la conduttrice è in dolce attesa oppure sta provando ad avere un altro figlio? Come è noto, Nunzia De Girolamo è felicemente sposata con Francesco Boccia, senatore del Partito Democratico, e i due hanno avuto una figlia, la piccola Gea nel 2012. Da tempo stanno pensando di avere un secondo figlio, come dichiarato anche da Nunzia De Girolamo. "Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell'assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime". Il riferimento è all'inchiesta nata sul finire del 2013, che esplose mediaticamente a inizio 2014 e che indusse la De Girolamo a dimettersi (da non indagata) dal governo Letta, in cui era responsabile delle Politiche agricole per le presunte irregolarità di gestione della Asl di Benevento. Ora che c'è più serenità, la coppia forse ci starebbe davvero pensando.