video suggerito

Vacanze in famiglia per Luca Argentero e Cristina Marino, le foto al mare con Nina Speranza e Noè Roberto Luca Argentero e Cristina Marino sono a Ibiza con i loro piccoli Nina Speranza e Noé Roberto. I due si godono qualche giorno insieme alle prese con tuffi e giochi, in uno di quei momenti che possono trascorrere tutti insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Argentero e Cristina Marino sono proprio dei genitori modello, almeno è quanto si evince dagli scatti pubblicati sul settimanale Chi, dove i due trascorrono il loro tempo con i piccoli Nina Speranza e Noé Roberto. La famiglia è la cosa più importante, come hanno dichiarato in più occasioni e quando possono stare tutti insieme non perdono nemmeno un minuto.

Vacanze al mare per Luca Argentero e famiglia

Belli, abbronzati e in costume, Luca Argentero e sua moglie passeggiano con i loro bimbi in braccio, pronti a tuffarsi nelle cristalline acque delle Baleari. Si trovano, infatti, a Ibiza, per trascorrere una vacanza all'insegna del relax, ma anche del divertimento tutti insieme, con tanto di secchiello per giocare all'occorrenza. Solo qualche giorno fa, l'attore aveva scritto su Instagram, per il compleanno della moglie: "Impegnato a dirti che ti amo, in ogni angolo del mondo" e in effetti, è evidente che tra i due ci sia una forte complicità e che il tempo trascorso insieme mira a costruire un legame sempre più intenso, maturo e durevole. Instancabili, mamma e papà, giocano con i loro piccoli, in attesa di un momento per stare un po' da soli, magari in serata.

L'importanza della famiglia

I due, prima della vacanza spagnola, sono stati in Sicilia, per il matrimonio di una coppia di carissimi amici. D'altra parte la Sicilia è una terra che Cristina Marino conosce molto bene, essendo metà sicula, da parte di padre, sebbene sia cresciuta a Milano. La famiglia, sia per l'attore che per l'influencer, è da mettere al primo posto, nonostante la fatica: "Chi dice che non è impegnativo avere un figlio, sta mentendo" ha detto la 33enne intervistata da Caterina Balivo, ma d'altra parte Argentero ha intenzione di calibrare anche il suo lavoro: "Per me rappresenta il 5%" ha detto in un'intervista, lasciando intendere che uno dei suoi obiettivi è quello di trascorrere quanto più tempo è possibile con la moglie e i suoi figli.