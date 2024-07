Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori, Ariadna Romero: “Leo lo ha sempre desiderato”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'annuncio della gravidanza di Giulia Salemi è ancora oggi uno degli argomenti più chiacchierati. Due giorni fa l'influencer e il fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno svelato che presto diventeranno genitori: per loro sono arrivati tantissimi messaggi di affetto e auguri e tra questi anche quello di Ariadna Romero, modella ex di Pretelli con il quale ha avuto il figlio Leo.

Gli auguri di Ariadna Romero per Giulia Salemi e l'ex Pierpaolo Pretelli

"Che notizia meravigliosa. L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri": con queste parole Ariadna Romero ha commentato il post annuncio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L'ex fidanzata del volto televisivo e madre del suo primo figlio, Leonardo, 6 anni, è felice di poter accogliere un nuovo bebè nella famiglia allargata.

La vita sentimentale di Ariadna Romero dopo Pierpaolo Pretelli

Dopo la fine della storia con Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero ha ritrovato l'amore tra le braccia di Julio Iglesias Jr, fratello minore dell'artista Enrique. La modella e showgirl oggi vive a Miami con il compagno e il piccolo Leonardo. Nonostante la lontananza, papà Pierpaolo e la fidanzata Giulia non hanno mai perso occasione per volare e riunire la famiglia allargata: "Un grazie enorme al suo papà per la comprensione. Devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo: io comprendo i suoi momenti, le sue necessità, il suo lavoro in questo momento e lui comprende me, com’è giusto, sono la mamma di Leo", spiegò Ariadna su Instagram, ringraziando l'ex e la sua compagna per la vicinanza. "In genere è la mamma che passa la maggior parte del tempo col bambino ed è giusto così. È normale che io cerchi le mie comodità per accudirlo e vivere contemporaneamente la mia vita. E ho sempre avuto il sostegno di Pier e il suo appoggio. Lui e Giulia Salemi sono stati qui a trovare Leo ed è stato bellissimo: il bambino era felice di ritrovare il suo papà. È scontato: ogni decisione presa è stata discussa e condivisa. Abbiamo un bell’equilibrio", disse.