Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr sono una coppia, la foto che ufficializza l’amore Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr sono ufficialmente una coppia. Se prima erano solo gossip e scatti rubati, ora la modella (che ha avuto un figlio con Pierpaolo Pretelli) sul suo profilo Instagram ha pubblicato il primo scatto insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Ariadna Romero e Julio Iglasias Jr sono ufficialmente una coppia. Se prima erano solo gossip e scatti rubati, ora non ci sono dubbi riguardo la loro relazione. A risolvere le questioni in sospeso è stata la stessa modella, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato il primo scatto insieme. La donna da poco vive stabilmente a Miami con il figlio Leonardo, nato dal suo amore precedente con Pierpaolo Pretelli, oggi compagno di Giulia Salemi.

La foto che ufficializza l'amore tra Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr.

La modella e il fratello minore del noto artista Enrique Iglesias erano stato paparazzati non molto tempo fa da una tv spagnola, la quale ipnotizzava che i due si stessero frequentando. Oltre alle testimonianze fotografiche, a farlo pensare era stata anche la decisone della modella di trasferirsi a Miami, in Florida, dove già si trova l'artista. Decisione che Romero aveva motivato diversamente, ma che secondo i più attenti poteva nascondere anche una ragione di tipo sentimentale. Oggi non ci sono più dubbi sul loro rapporto: sono ufficialmente una coppia. Entrambi, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato un romantico scatto insieme che immortala l'attimo prima di un bacio. La modella poi, ha anche mostrato la foto del figlio Leonardo, nato dall'amore con Pretelli, con in braccio un cane.

Ariadna Romero e la decisione di trasferisi a Miami

Lo scorso giugno, Ariadna Romero ha spiegato ai follower di aver deciso di trasferirsi a Miami, in Florida, con il piccolo Leonardo. Il figlio è nato dall'amore con Pierpaolo Pretelli, oggi legato a Giulia Salemi. Un insieme di motivazioni quelle che l'hanno spinta a partire, lavorative ma pare anche di cuore: "Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione. La persona che mi aiutava con Leo a Roma era mia madre, ma giustamente lei ha la sua vita a Cuba, ha il compagno là e dopo 3 anni ininterrotti mi ha detto che aveva bisogno di tornare a casa. Io ho compreso".