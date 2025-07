video suggerito

Francesca Tocca e Raimondo Todaro riuniti per amore della figlia Jasmine: la foto di famiglia Francesca Tocca ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Raimondo Todaro e la figlia Jasmine. Il rapporto tra i due ballerini resta sereno nonostante la fine del loro matrimonio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Tocca e Raimondo Todaro riuniti per amore della figlia Jasmine. La ballerina ha pubblicato una foto che la ritrae con il suo ex marito e la loro bambina in occasione di una gara dell'undicenne. Insomma, nonostante abbiano annunciato la fine del loro matrimonio, sembra che tra loro sia rimasto un rapporto sereno.

Francesca Tocca e la foto con Raimondo Todaro

Francesca Tocca ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Raimondo Todaro e la figlia Jasmine. L'occasione, a giudicare anche da altri scatti e video pubblicati dalla nota ballerina, è stata una gara della figlia Jasmine. La bambina, nata nel 2013, sembra stia seguendo lo stesso percorso fatto dai suoi genitori, dimostrando passione e talento per il ballo. "Sei la mia stella", ha commentato orgogliosa la madre Francesca Tocca.

La fine del matrimonio dei due ballerini

"Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente": con queste parole, lo scorso gennaio Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La ballerina, ospite del programma Verissimo, parlò dei motivi della rottura:

Abbiamo dato tutti noi stessi in questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene e per quello della bambina. Però poi ci siamo resi conto che, più forzavamo la cosa, più ci stavamo facendo del male.

Tuttavia, sempre in quell'occasione, ha chiarito che tra loro resta "un bellissimo rapporto" perché "c'è un bene che va oltre tutto". La ballerina non escluse neanche la possibilità di un ritorno di fiamma: "Nella vita non si sa mai. Sono una persona molto istintiva, non dirò mai che è impossibile, dico che non lo so. Per il bene di entrambi serviva fare questo passo".