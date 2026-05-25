Raimondo Todaro non ha visto il bacio tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sul palco dell’Eurovision

Raimondo Todaro era nella casa mentre Francesca Tocca e Marcello Sacchetta infiammavano il palco dell’Eurovision Song Contest con il loro talento, la loro danza e un bacio che non è passato inosservato. Gli è stato chiesto un commento sulla performance.

Raimondo Todaro riavvolge il nastro dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il ballerino si è classificato al terzo posto. Mentre lui era nella casa, l'ex moglie Francesca Tocca infiammava il palco dell'Eurovision Song Contest con una coreografia intensa e un bacio appassionato a Marcello Sacchetta. I due ballerini sono stati i protagonisti della coreografia che accompagnava la canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci. Ma cosa ne pensa Todaro dell'esibizione di cui tutti hanno parlato in Italia?

Raimondo Todaro ha rilasciato un'intervista a Libero Magazine nel corso della quale ha parlato anche dell'esperienza di Francesca Tocca sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026. È stato chiesto all'ex concorrente del Grande Fratello Vip che effetto gli abbia fatto vedere quell'esibizione. Il ballerino ha chiarito: "Non ho visto la performance".

Il trentanovenne ha spiegato che quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, Francesca Tocca lo aveva informato di essere stata contattata dal cantante Sal Da Vinci per andare in Austria e portare sul palco la coreografia ideata da Marcello e Mommo Sacchetta. La nota ballerina aveva fatto sapere al suo ex compagno che l'evento si sarebbe tenuto a maggio e Todaro era sereno perché sapeva che il GF Vip sarebbe finito il 28 aprile, quindi ci sarebbe stato lui accanto alla figlia Jasmine: "Quando ci hanno detto del prolungamento, è stato uno dei miei primi pensieri, perché sapevo che lei non ci sarebbe stata per quasi tutto il mese di maggio. Ho poi avuto rassicurazioni dalla produzione del Grande Fratello sul fatto che la situazione di mia figlia era sotto controllo". E ha ribadito: "Non ho però seguito niente".

Nei giorni scorsi, Marcello Sacchetta ha commentato il bacio con Francesca Tocca spiegando che erano semplicemente presi dalla finale e dal desiderio di vincere. Per questo sono risultati più passionali rispetto all'esibizione precedente: "È un bacio che è rimasto lì sul palco". Tornando a Raimondo Todaro, il ballerino ha anche parlato dell'ipotesi di tornare a fare parte del cast di Amici nel ruolo di professore. In particolare ha dichiarato che nel programma di Maria De Filippi si è trovato benissimo, per lui sono stati "tre anni meravigliosi". Accetterebbe di tornare, però, solo se riuscisse a continuare a seguire i giovani ballerini della sua scuola.