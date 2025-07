video suggerito

Alessandra Celentano dà un consiglio alla figlia di Francesca Tocca e Raimondo Todaro: "Deve studiare classico" Alessandra Celentano ha commentato uno scatto di Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme alla figlia Jasmine. L'insegnante di Amici ha dato un consiglio all'undicenne che, seguendo le orme dei genitori, sta muovendo i primi passi nel mondo della danza.

"Il mondo della danza sa". Ed evidentemente Alessandra Celentano, autrice di questa frase divenuta ormai celebre, sa anche quale sarà il destino di Jasmine, figlia 11enne di Francesca Tocca e Raimondo Todaro. La prof più temuta di Amici, infatti, ha lasciato un messaggio tra i commenti del post in cui la ragazzina appariva al fianco dei genitori, uno scatto post gara di ballo.

Alessandra Celentano commenta la foto di Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Tra i tanti messaggi di colleghi ed ex allievi apparsi sotto al post di Francesca Tocca, è stato quello di Alessandra Celentano a catalizzare l'attenzione di tutti, facendo incetta di migliaia di like. L'insegnante di Amici, che da sempre pone l'accento sull'importanza della danza classica, ha scritto: "No va beh ma la bambina? Meraviglia, ma deve studiare anche classico mi raccomando". Il commento non è passato inosservato, letto da molti come buon auspicio per l'undicenne, ma anche come un invito a non trascurare le basi tecniche. Molti gli utenti che, in risposta alla maestra del talent, si sono detti d'accordo con lei, riconoscendo la bravura della piccola Jasmine.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme per amore della figlia Jasmine

Nonostante la notizia della separazione resa pubblica all'inizio dell'anno, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono ritrovati fianco a fianco per un'occasione speciale: la gara di danza della figlia Jasmine, nata nel 2013. A condividere lo scatto che li ritrae uniti, sorridenti e al fianco della piccola – che sta seguendo le orme dei genitori – è stata proprio la ballerina, che a corredo del post ha scritto: "Sei la mia stella". Ospite di Verissimo, Tocca aveva messo in chiaro come tra lei e Todaro ci fosse "un bellissimo rapporto" anche dopo la loro rottura perché "c'è un bene che va oltre tutto".