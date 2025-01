video suggerito

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati: "Proseguiremo la nostra vita singolarmente" Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati. Con una storia pubblicata su Instagram, la ballerina ha annunciato la rottura dopo le recenti voci di crisi sempre più insistenti: "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente ".

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati. Dopo settimane in cui le voci di crisi erano diventate sempre più insistenti, la ballerina ha confermato la rottura con un messaggio pubblicato su Instagram: "Abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente". Il primo incontro quando avevano 16 anni, poi tra loro lunga storia d'amore coronata dalla nascita della figlia Jasmine.

L'annuncio della rottura

È stata Francesca Tocca, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare la rottura dal compagno Raimondo Todaro. "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", ha scritto l'ex ballerina professionista di Amici. Al momento non sono note le motivazioni che hanno portato la coppia a prendere la decisione.

La crisi prima della rottura: dalle foto cancellate sui social ai mancati auguri

La notizia della rottura tra Todaro e Tocca arriva dopo settimane in cui le voci di crisi tra i due erano diventate sempre più insistenti. A far allarmare i fan erano stati alcuni indizi social, a cominciare dalla decisione della ballerina di rimuovere dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al coreografo, ex professore di Amici. Un ulteriore segnale era arrivato in occasione del 38esimo compleanno di Todaro, quando Tocca aveva scelto di mantenere il silenzio social e non fargli gli auguri pubblicamente.

Todaro e Tocca avevano già vissuto un primo momento di crisi nel loro rapporto, che era durato ben due anni. Una volta superato, avevano deciso di renderlo pubblico nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin, spiegando: "Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più". Entrambi avevano avuto altre frequentazioni ma, sempre per entrambi, "la testa era sempre lì". Poi la decisione di dare una seconda possibilità al loro amore quando il coreografo era stato ricoverato d'urgenza per un intervento, una situazione di difficoltà che li aveva fatti riavvicinare.