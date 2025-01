video suggerito

Raimondo Todaro compie gli anni, nessun augurio social di Francesca Tocca: sarebbero ancora in crisi Il 19 gennaio Raimondo Todaro ha compiuto 38 anni. Sui social nessun messaggio di auguri da parte della moglie Francesca Tocca che, per il giorno speciale del marito, ha scelto di mantenere il silenzio. Per i fan si tratterebbe di una ulteriore conferma del periodo di crisi che stanno attraversando, dopo che la ballerina ha rimosso da Instagram tutte le foto che li ritraevano insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sembra continuare la crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Lo scorso 19 gennaio il coreografo ha compiuto 38 anni e la moglie, ex ballerina professionista di Amici, non gli ha dedicato alcun messaggio di auguri sui social. Un indizio che alimenterebbe le voci di un momento difficile tra i due, soprattutto dopo che Tocca ha rimosso da Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme all'ex professore di latino del talent.

Raimondo Todaro compie gli anni, nessuno augurio social di Francesca Tocca

Il 19 gennaio Raimondo Todaro ha compiuto 38 anni. Sui social sono tantissimi i colleghi e gli ex allievi di Amici che hanno voluto dedicargli un pensiero e un messaggio di auguri, che lui ha deciso di ricondividere sul suo profilo in segno di affetto. Tra questi però non compare il nome della moglie Francesca Tocca che, per il giorno speciale del marito, ha scelto di mantenere il silenzio social. Nessuna dedica o foto insieme, che dai fan è stata vista come un altro ‘campanello d'allarme'. Probabilmente è stata solo una scelta casuale quella di non esporsi su Instagram, ma secondo diversi followers sarebbe una ulteriore conferma del periodo difficile che stanno attraversando. Non è il primo nel loro rapporto: già qualche anno fa sono stati distanti, arrivando a non parlarsi più.

Gli indizi social della crisi

A far pensare che i due non stiano vivendo un periodo felice nel loro rapporto, già da qualche settimana, è il fatto che la ballerina ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei fan della coppia e che ha subito acceso un ‘campanello d'allarme'. Scorrendo tra gli scatti di Tocca, neanche uno mostra più insieme i due ex membri del cast Amici. Sul profilo di lui, invece, è rimasto solo un breve video che ricorda la loro partecipazione insieme a Verissimo.

Todaro e Tocca avevano già vissuto un primo momento di crisi nel loro rapporto durato ben due anni. "Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più", aveva raccontato la ballerina nel dicembre 2023, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin. Entrambi avevano avuto altre frequentazioni ma, sempre per entrambi, "la testa era sempre lì". Poi il riavvicinamento e la decisione di dare al loro amore una seconda possibilità.