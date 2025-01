video suggerito

Teodora e Diego Lazzari insieme dopo Amici 24: "Si sono baciati", ma la fidanzata del cantante fa chiarezza Secondo alcune indiscrezioni, Teodora e Diego Lazzari di Amici 24 sono stati visti baciarsi in un locale a Milano. Un gossip riguardo al quale la fidanzata del cantante, Camilla De Pandis, è intervenuta per fare chiarezza e spiegare come stanno davvero le cose.

A cura di Elisabetta Murina

Tra due ex allievi di Amici 2o24 sarebbe nato un flirt. Secondo alcuni gossip, Teodora e Diego Lazzari sono stati visti baciarsi in un locale a Milano durante una festa. Nella scuola di Maria De Filippi, la ballerina e il cantante non avevano fatto insospettire i compagni per il loro rapporto, ma pare che ora sia scoppiata la scintilla. A intervenire per fare chiarezza è stata la fidanzata del cantante, Camilla De Pandis, che ha spiegato come sono andate realmente le cose.

"Diego Lazzari e Teodora si baciano", il gossip sui due ex allievi di Amici 24

Secondo una segnalazione giunta al portale VeryInutilPeople, Diego Lazzari e Teodora sono stati visti baciarsi durante una serata la locale Desco di Milano. Pare che i due si trovassero vicino al bancone dedicato ai cocktail e che alcuni fan del programma li abbiano riconosciuti e abbiano deciso di segnalare quanto visto. Non ci sono prove fotografiche del momento e per ora i due non sono intervenuti per commentare i gossip. Nella scuola di Amici non avevano fatto insospettire i compagni per il loro rapporto, che era apparso amichevole, anche perché il cantante è fidanzato da tempo con la Tiktoker Camilla De Pandis.

La fidanzata di Diego Lazzari fa chiarezza

Dopo i gossip sul conto del suo fidanzato, Camilla De Pandis ha deciso di intervenire. La TikToker, seguita sui social da oltre un milione di followers, è da sempre la prima fan del cantante e lo ha supportato durante il suo percorso ad Amici, finito quando è stato l'eliminato nella puntata dell'8 dicembre. "Era con me", ha scritto commentando un video su TikTok che riportava il gossip del bacio tra i due ex allievi. Si tratta quindi di una indiscrezione che non ha alcun fondamento, dal momento che la ragazza è stata insieme a lui durante la serata ed è sicuro che tra loro non sia successo nulla.