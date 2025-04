video suggerito

Ad Amici Alessia scopre le critiche sui social: "Troppo grossa per ballare, non ha il fisico", la sua reazione Dopo un incontro sul tema dell'odio online nella scuola di Amici 24, Maria De Filippi ha letto ad Alessia alcuni commenti positivi e negativi che le sono stati scritti in questi mesi sui social. Tra le critiche, la maggior parte riguardavano la sua fisicità, come "brava ma troppo grossa" o "il fisico da ballerina è un'altra cosa". Ecco come ha reagito la ballerina.

A cura di Elisabetta Murina

I ragazzi di Amici 24 hanno avuto un incontro speciale sul tema dell'odio online. Come si è visto nel daytime del 2 aprile, i cantanti e i ballerini ancora in gara al Serale hanno parlato con Rosy Russo, fondatrice dell'associazione Parole O_Stili, per capire come poter gestire al meglio i commenti negativi che ricevono sui social. A parlare, in particolare, Alessia e Senza Cri.

Il tema dell'odio online ad Amici 24

Riuniti insieme in Casetta, i ragazzi hanno affrontato l'argomento con Rosy Russo, che ha cercato di trasmettere loro la differenza tra insulti e commenti negativi, che possono essere anche costruttivi. "Se tra le cose che ci dicono c'è anche qualcosa di vero, è bello ringraziare", ha spiegato. "Sono stata molto male, non avrei saputo come rispondere e non avrei risposto. Non sai come gestirla e quanta importanza dare", ha spiegato Senza Cri. Anche Antonia ha raccontato la sua testimonianza: "Ultimamente sono diventata molto volgare e scurrile, le cose che ho vissuto negli ultimi anni mi hanno portato a questo. Prima ero un cucciolo di foca che cercava di aiutare tutti, la persona più altruista e dolce del mondo, adesso la maggior parte delle parole che escono dalla mia bocca sono brutte e mi dispiace. Voglio migliorare questa cosa".

La reazione di Alessia ai commenti negativi sui social

Dopo l'incontro con Rosy Russo sul tema dell'odio online, Maria De Filippi ha voluto parlare con i ragazzi del tema e, prendendo come esempio Alessia e Senza Cri, ha letto loro alcuni commenti postivi e negativi scritti da diversi utenti sui social in questi mesi. Per quanto riguarda la ballerina, la conduttrice ha spiegato che la maggior parte delle critiche riguarda la sua fisicità. "Brava ma troppo grossa", "Il fisico da ballerina è un'altra cosa", "Per ballare non ha il fisico adatto", sono alcuni dei messaggi. E poi ancora: "Non capisco perché è una campionessa mondiale", "Una patata accanto a un ballerino".

Alessia ha cambiato espressione del viso non appena ha sentito le parole, ma ha spiegato di aver compreso gli insegnamenti e i preziosi consigli che le sono stati dati a riguardo: "È naturale rimanerci male, dobbiamo metabolizzare questa cosa. Amici ti espone tanto, però ti fa scoprire lati di te che non conoscevi. Prendi più consapevolezza di come sei fatto". Poi ha aggiunto che l'aspetto fisico è uno degli argomenti più delicati per lei, per cui in passato ha sofferto: "Mi colpiscono di più rispetto a quelli sulla tecnica, è una mia debolezza. Quando uno decide di cambiare la sua fisicità, lo deve fare per se stesso. Se mi colpisce, lo fa anche perché non mi sento al top".