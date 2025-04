video suggerito

Alessia contro Francesca ad Amici 24, la prof Celentano attacca Deborah Lettieri: “È falsa, vi prende in giro” In vista della prossima puntata del Serale di Amici 24, la prof Lettieri ha lanciato un guanto di sfida ad Alessia, chiedendole di preparare una coreografia in stile cabaret. Per la ballerina e per la sua prof Alessandra Celentano, però, si è trattata di una presa in giro: “Non è quello lo stille, ha provato a nascondersi dietro falsità”. Così, la maestra ha risposto lanciandone uno a Francesca. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniziano ad arrivare i primi guanti di sfida in vista della prossima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 6 aprile. A lanciarlo è stata la prof Deborah Lettieri ad Alessia, che dovrà affrontare la sua allieva Francesca in una coreografia in stile cabaret. La ballerina è perplessa non avendo mai studiato lo stile ed essendo specializzata in latinoamericano. La maestra Alessandra Celentano ha voluto rispondere rilanciando un guanto di sfida a Francesca.

Il guanto di sfida della prof Lettieri ad Alessia, la reazione della ballerina

Come si è visto nel daytime del 1 aprile, la prof Lettieri ha lanciato un guanto di sfida ad Alessia: una performance di ispirazione cabaret. L'obbiettivo è dimostrare che, qualora la tecnica dovesse venire meno in qualche passaggio, serve personalità per fare davvero la differenza. "Uno stile che richiede tecnica ma non essendo il tuo mondo, se questa dovesse vacillare, carisma e personalità possono fare la differenza e su questo non ti manca nulla. Indispensabile la capacità di tenere il palco come una vera artista perché il cabaret è puro spettacolo, non intrattenimento da balera, il rischio di scivolare nel trash è assicurato", ha scritto la prof in una lettera.

"Facciamo classico tutti i giorni, è iper equo, io vedo Alessia in sala ed è migliorata tantissimo", ha spiegato Francesca dopo aver visto l'assegnazione per la sua sfidante. In Casetta però gli altri ballerini non sono d'accordo, in particolare Chiara, con cui Francesca si era sfidata in passato proprio in un guanto in stile classico, con punte e sbarra: "Vedo poco di cabaret e molto di classico. La tecnica non può essere camuffata, quello che ha scritto è una presa in giro". "Mi dispiace che si sminuiscano le cose quanto si tratta di me", ha risposto Francesca. Anche la destinataria del guanto, Alessia, ha sottolineato come alcune parole nella lettera non le sono piaciute: "È una cosa un po' parac*la quella che dice, che posso mascherare la tecnica con la faccia. Ovviamente accetto, ma io non ho mai fatto un saggio di classico nella mia vita".

Leggi anche Emanuel Lo a torso nudo infiamma lo studio del Serale di Amici 24, il commento della fidanzata Giorgia

La risposta di Alessandra Celentano: il guanto di sfida per Francesca

Venuta a conoscenza del guanto lanciato ad Alessia, la maestra Celentano decide di rispondere rilanciandone un altro a Francesca, seguita da Deborah Lettieri. "Non mi piace questo modo di fare", ha esordito la prof nella lettera. E ha poi aggiunto: "Quando si lancia un guanto proibitivo bisognerebbe dirlo, senza nascondersi dietro a falsità che servono solo a gettare fumo negli occhi. La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi, ma non può certo prendere in giro me". Celentano sostiene che la collega abbia ingannato la sua allieva, facendole credere che si trattasse di uno stile diverso. In risposta, però, ha scelto di parlare chiaro e chiedere a Francesca di fare un passo a due di latino, ammettendo: "Non userò lo stesso metodo della tua insegnante. Tu questo lo puoi eseguire ma non bene, non hai la preparazione tecnica".

"Mi dispiace che ci vado di mezzo io, è davvero una cosa cattiva, è un attacco tra prof", ha spiegato Francesca intenzionata a rifiutare. "Lei ti mette in faccia la realtà", ha spiegato Alessia. E, nella discussione è intervenuta anche Chiara: "È il modo in cui Deborah ha posto la lettera che è stata una presa in giro. Si tratta di neoclassico non cabaret, ci sono gambe e giri".