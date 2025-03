Imprevisto al serale di Amici 24, Raffaella cade durante la coreografia: “Impressionante la reazione che ha avuto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto durante il serale Amici 2024. La ballerina Raffaella Mitaritonna è caduta mentre si esibiva sulle note de L'ombelico del mondo di Jovanotti. Un fuori programma che ha dimostrato di sapere gestire egregiamente pur avendo solo diciassette anni. Raffaella, infatti, si è alzata immediatamente e ha ripreso la coreografia, ricevendo i complimenti di Elena D'Amario e Deborah Lettieri.

Raffaella Mitaritonna cade durante la coreografia ad Amici 24

Durante la seconda puntata di Amici 24, Raffaella è caduta mentre danzava sulle note de L'ombelico del mondo. La ballerina si è ricomposta subito e ha ripreso a ballare, senza perdersi d'animo. Dopo l'esibizione, Maria De Filippi ha evidenziato: "Stavi scivolando?". In realtà, Raffaella è caduta. Elena D'Amario ci ha tenuto a complimentarsi con lei: "Sei stata bravissima baby, sei caduta ma ti sei rialzata in un attimo, hai continuato e non ti sei fermata. Bravissima". Deborah Lettieri si è unita ai complimenti: "È impressionante la reazione che ha avuto alla sua eta, a diciassette anni, come ha saputo gestire la difficoltà, l'imprevisto purtroppo succede ed è stata molto, molto brava".

Raffaella è stata eliminata da Amici 24

Purtroppo, Raffaella non è riuscita a superare la seconda puntata di Amici. Il suo percorso nel serale si è già interrotto. Maria De Filippi le ha comunicato il verdetto in casetta. Poi, sono arrivate le parole di Alessia che come lei è una ballerina di latino americano. Alessia ha consolato Raffaella:

Venendo dal suo stesso mondo, ho molta più consapevolezza del suo valore. Penso che per l'età che hai sei una ballerina bravissima, matura e consapevole. Rivedo anche me alla tua età, avevo la tua forza ed energia. Fuori da qua hai un mondo che ti aspetta, ti consiglio di non fermarti e continuare.

Poi si sono scambiate la promessa di rivedersi alle gare.