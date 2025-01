video suggerito

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero in crisi, la ballerina ha tolto dai social le foto con il marito Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero in crisi. A farlo pensare un ‘gesto social’ della ballerina, che ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti gli scatti che la ritraggono insieme al marito, ex professore nella scuola di Amici. In passato i due hanno già attraversato un momento difficile, durato due anni e terminato con un riavvicinamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca e Raimondo Todaro starebbero attraversando un momento di crisi. Dopo un periodo difficile vissuto circa un anno fa e il recente addio della ballerina al cast di Amici 24, i due potrebbero essersi lasciati definitivamente. Un'ipotesi al momento non confermata da nessuno dei diretti interessati, ma che si fa strada attraverso alcuni indizi Instagram. Il primo incontro quando avevano appena 16 anni, poi una lunga storia d'amore e il matrimonio, coronato dalla nascita della figlia Jasmine.

Francesca Tocca ha rimosso le foto con Todaro da Instagram

A far pensare che i due non stiano vivendo un periodo felice nel loro rapporto è il fatto che la ballerina ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno Raimondo Todaro. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei fan della coppia e che ha subito acceso un ‘campanello d'allarme'. Scorrendo tra gli scatti di Tocca, neanche uno mostra più insieme i due ex membri del cast Amici. Sul profilo di lui, invece, è rimasto solo un breve video che ricorda la loro partecipazione insieme a Verissimo.

La prima crisi durata due anni e il riavvicinamento

Proprio a Verissimo, nel dicembre 2023, Todaro e Tocca avevano parlato del primo momento di crisi vissuto nel loro rapporto, durato ben due anni. "Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più", aveva raccontato la ballerina a Silvia Toffanin. Entrambi avevano avuto altre frequentazioni ma, sempre per entrambi, "la testa era sempre lì".

Il riavvicinamento arrivò quando il coreografo fu ricoverato e sottoposto a un'operazione d'urgenza: "Eravamo lasciati da un anno, ci fu solo lei al mio fianco. Lei è stata male, peggio di me. Quando lo vivi in prima persona combatti, quando stai accanto non puoi fare nulla. Non hai armi, devi aspettare e stare vicino ed è stata bravissima".