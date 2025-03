Francesca Tocca è tornata ad Amici, aveva detto: “Lascio perché è il momento di cambiare”

Francesca Tocca è tornata ad Amici. La ballerina è nel cast del serale che avrà inizio sabato 22 marzo. Le anticipazioni della prima registrazione, diffuse da SuperGuidaTv, hanno svelato il suo ritorno. Solo qualche mese fa, l'ex compagna di Raimondo Todaro, diceva di avere lasciato il programma di Maria De Filippi perché avvertiva il desiderio di cambiare.

Francesca Tocca è tra i professionisti di Amici più apprezzati. Quando ha deciso di lasciare il talent di Maria De Filippi, i fedelissimi del programma hanno accolto con dispiacere la notizia. Ma durante la registrazione della prima puntata del serale è arrivata un'inaspettata sorpresa: Francesca Tocca era presente tra i professionisti. Dunque, sembra che sia tornata sui suoi passi. Gli spettatori potranno assistere alle sue coreografie durante la fase finale di questa edizione del programma di Canale5.

Lo scorso novembre, Francesca Tocca è stata ospite del programma Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ballerina aveva spiegato che la decisione di lasciare Amici era stata molto sofferta, tuttavia avvertiva il desiderio di cambiare:

Non è stata una decisione semplice quella che ho preso, però l'ho presa perché l'ho sentito dentro di me, che era arrivato il momento di fermarmi un attimo, io ho fatto tanti anni là dentro, nove anni pieni, stupendi, bellissimi, dove ringrazio tutti lì dentro, sono stati tutti fondamentali, tutti bravi con me, sempre, mi sono sentita come a casa, in famiglia, e mi mancano da morire ancora oggi, li guardo, li seguo, mi manca tutto. Però mi sono ascoltata e ho detto forse è arrivato il momento di cambiare, non lo so se ho fatto bene o male, però io sono una persona così, quando sento una cosa, devo seguirla e basta.