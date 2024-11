video suggerito

Francesca Tocca e l'addio ad Amici: "Ho sentito che era arrivato il momento di cambiare" Francesca Tocca racconta a Verissimo il perché abbia deciso di lasciare il cast dei ballerini professionisti di Amici. Dopo nove anni dichiara: "Ho sentito di dover cambiare, non so se ho fatto bene".

A cura di Ilaria Costabile

Francesca Tocca, una delle storiche ballerine di Amici, è stata ospite della puntata di domenica 17 novembre di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, si è raccontata parlando anche della scelta di abbandonare il talent di Canale 5, nel quale danzava come professionista. Quest'anno, anche suo marito Raimondo Todaro, non è più tra gli insegnanti della scuola.

La scelta di lasciare Amici

Una scelta inaspettata quella di Francesca Tocca di lasciare il talent di Maria De Filippi dove è cresciuta professionalmente ed era una delle ballerine più affermate. Non senza un po' di emozione, la danzatrice racconta:

Non è stata una decisione semplice quella che ho preso, però l'ho presa perché l'ho sentito dentro di me, che era arrivato il momento di fermarmi un attimo, io ho fatto tanti anni là dentro, nove anni pieni, stupendi, bellissimi, dove ringrazio tutti lì dentro, sono stati tutti fondamentali, tutti bravi con me, sempre, mi sono sentita come a casa, in famiglia, e mi mancano da morire ancora oggi, li guardo, li seguo, mi manca tutto.

Spiega, quindi, qual è stata la spinta che l'ha portata, poi, a salutare quel posto che per tanto tempo è stato per lei casa: "Però mi sono ascoltata e ho detto forse è arrivato il momento di cambiare, non lo so se ho fatto bene o male, però io sono una persona così, quando sento una cosa, devo seguirla e basta".

L'amore per sua figlia Jasmine

Da undici anni Francesca è mamma di Jasmine, ed è proprio a sua figlia che si sta dedicando in questi mesi lontano dalla scuola di Cinecittà è riuscita a recuperare del tempo che, per lavoro, aveva sottratto alla sua bambina:

Una cosa che mi sto godendo sicuramente di più, una volta presa questa decisione è sicuramente Jasmine. Lei non è d'accordo che io ho smesso. Non è stato d'accordo nessuno, nemmeno i miei genitori, ha capito nel crescere il perché io andassi a lavoro così tanto e di questa cosa poi mi sono molto tranquillizzata.

Dell'amore che la lega alla sua piccola, Francesca dice: "Jasmine è una bambina speciale, sono sempre molto realista su di lei, ma è una bambina buona, tanto matura, delle volte mi stupisce con i discorsi che fa, è lei che insegna a me, sono fortunata". E aggiunge: "Ho provato a non farla ballare, ma non ci sono riuscita, però non fa latino americano, tutte le altre discipline".

L'indiscrezione su Raimondo Todaro

Dopo la notizia dell'abbandono di Amici, circolavano alcune indiscrezioni in merito alla possibilità che nella scelta di Francesca Tocca avesse un ruolo anche Raimondo Todaro. Il ballerino, dopo due anni nel cast della trasmissione in qualità di professore, ha deciso di andare via e si vociferava che anche la sua compagna per "non lasciarlo solo" lo avesse supportato in questa decisione andando via dal programma insieme.