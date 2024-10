Perché Francesca Tocca ha lasciato il cast dei professionisti di Amici 24, c’entrerebbe Raimondo Todaro

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca avrebbe lasciato Amici 2024. La ballerina non farebbe più parte del cast dei professionisti del talent di Canale 5 dopo diversi anni. L'indiscrezione è stata lanciata da Superguida Tv, ma al momento non ha ricevuto conferma o smentita da parte della diretta interessata. Ora il settimanale DiPiù Tv aggiunge alcune informazioni sulle presunte motivazioni che l'avrebbero spinta ad abbandonare il ruolo, dopo l'uscita di scena del marito Raimondo Todaro proprio in questa edizione.

Perché Francesca Tocca avrebbe lasciato Amici 24: l'ipotesi Raimondo Todaro

Secondo il settimanale, che riporta le voci di persone vicine alla coppia, Tocca avrebbe abbandonato Amici 24 "per amore": il marito Raimondo Todaro da quest'anno non è più uno dei professori di ballo della scuola e la ballerina "non ha voluto lasciarlo solo". Tuttavia, al momento non c'è nessuna certezza. Se è vero che da qualche settimana Tocca non compare più nel pomeridiano o durante le prove, lo è altrettanto che non ha confermato o smentito l'indiscrezione. "Dalla redazione fanno scudo, ma i fan sui social parlano soltanto di questo e Francesca non ha mai smentito", si legge sulle pagine del settimanale.

Al suo posto la ballerina Eleonora Ricciardi

Nella scuola di Amici 24 ci sarebbe già una sostituta di Francesca Tocca, la ballerina di latino americano Eleonora Riccardi. Stando alle informazioni che si hanno su di lei, è nata a Roma, ha 31 anni e alcune esperienze come insegnante e in programmi televisivi. "Anche di questo nuovo arrivo si parla poco", sottolinea però il settimanale, lasciando intendere come ci sia una sorta di alone di mistero intorno alla presenza di Francesca Tocca. E la new entry si sarebbe limitata a dire: "Sono felice di calcare il palco di Amici, ma di più non so dirvi". Una risposta ‘non risposta', che di fatto lascia ancora alcune questioni irrisolte.