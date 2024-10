video suggerito

"Francesca Tocca non sarà più ballerina professionista ad Amici 24", chi prenderà il suo posto Secondo alcune indiscrezioni, Francesca Tocca non farà più parte del cast dei ballerini professionisti di Amici 2024. Per questa edizione, pare che al suo posto sia già pronta una sostituta. Si tratta di Eleonora Riccardi, 31 anni, specializzata a sua volta in latino americano.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca era assente dall'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2024, andata in onda domenica 6 ottobre. La ballerina fa parte del cast dei professionisti da diversi anni e ha anche un ‘legame sentimentale' con il talent: è la compagna di Raimondo Todaro, fino alla scorsa edizione professore di latino nella scuola. Nessuna spiegazione sul motivo della sua assenza, anche se SuperguidaTv fa sapere che c'è già una sostituta. Ecco di chi si tratta.

Chi è Eleonora Riccardi, ballerina di latino al posto di Francesca Tocca

Stando a quanto racconta SuperguidaTv, sarà Eleonora Riccardi a sostituire Francesca Tocca nel cast dei professionisti di Amici 24. La ballerina, secondo le informazioni finora note, è nata a Roma e ha 31 anni. Fin da piccola si è dedicata alla danza e ha già esperienza come insegnante di latino americano presso la scuola Tempio Danza di Silvio Antonio Anselmi a Ruvo di Puglia. Nel corso della sua carriera anche diversi progetti televisivi: come mostra sul suo profilo Instagram, ha fatto parte del corpo di ballo del programma Paradise, in onda su Rai2.

Quali professionisti mancano dal cast di Amici 2024

Secondo le indiscrezioni, non sarà soltanto Francesca Tocca ad abbandonare il cast dei ballerini professionisti di Amici. Oltre a lei, infatti, sembra ancora mancare all'appello Giulia Pauselli, sostituita per il momento da Isobel nello spazio dedicato allo sponsor del programma. Giulia Stabile, poi, continua a essere a Londra per impegni lavorativi, anche se non manca di collegarsi in video con lo studio e con Maria De Filippi, oltre a essere una delle conduttrici di Tu Si Que Vales. Un segnale che lancia presagire un suo ritorno, anche se per il momento non c'è nulla di certo.