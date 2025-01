video suggerito

Ballando con le stelle compie 20 anni, Fabio Canino: "Molti amori coperti per non creare scandali" Per festeggiare i vent'anni di Ballando con le stelle, Caterina Balivo ha radunato alcuni ospiti nonché protagonisti del programma. Durante la chiacchierata sono emersi non pochi segreti nascosti dello show di Milly Carlucci.

A cura di Ilaria Costabile

Uno dei programmi più amati della tv, che anno dopo anno conquista il pubblico di Rai1, è ormai anche uno dei più longevi, stiamo parlando di Ballando con le stelle, che andava in onda per la prima volta vent'anni fa. Per celebrare questo importante compleanno, Caterina Balivo ha radunato a La Volta Buona, protagonisti illustri delle varie edizioni, tra giudici e ballerini, che hanno ricordato anche alcuni aneddoti.

I segreti di Ballando con le stelle

Tra gli ospiti arrivati in studio, come Samantha Togni, Samuel Peron, Fabio Canino, Simone Di Pasquale, Rossella Erra e l'immancabile Guillermo Mariotto ma in collegamento video. Tra i veterani del programma non sono mancate anche indiscrezioni relative alle varie edizioni. Il primo a svelare qualche aneddoto, seppur restando vago, è stato Fabio Canino che ha raccontato di quante coppie siano nate in questi anni sotto i riflettori di Ballando con le stelle, ma spesso non siano venute alla luce:

Tanti amori coperti a Ballando per non creare scandali inutili con le famiglie. Mi è capitato di incontrarli anche fuori dal programma e li ho dovuti sgridare, si sarebbero dovuti nascondere.

Si accoda anche Rossella Erra, che svela di aver visto nascere l'amore tra Arisa e Vito Coppola, che vinsero l'edizione dello show di Rai1 nel 2021. La loro storia, infatti, continuò per un certo periodo anche fuori dal programma e l'opinionista racconta:

Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno. Ho il camerino vicino al bagno e lì non ci sono le telecamere, quindi ho visto di tutto, vedevo gli atteggiamenti dolci, i gesti d'amore ancora prima di vederli sul palco.

Tra i presenti, spicca anche Samanta Togni la cui liaison con Stefano Bettarini è stata tra le più chiacchierate del programma. In pista facevano fuoco e fiamme, ma anche fuori, come racconta lei stessa: "Io e Stefano siamo durati un anno e mezzo, ma litigavamo per qualunque cosa"