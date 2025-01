video suggerito

Vito Coppola si dichiara alla sua partner a Ballando UK, nel 2021 aveva fatto lo stesso con Arisa in Italia Dopo aver vinto Ballando con le stelle insieme ad Arisa nel 2021, adesso Vito Coppola danza in coppia con Sarah Hadland a Strictly Come Dancing, una sorta di versione inglese del programma di Milly Carlucci. Tra i due sembra essersi creata un’intesa sentimentale, ma non si tratta di una dinamica nuova al ballerino. A Ballando, infatti, gli accadde lo stesso con Arisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'esperienza memorabile di Ballando con le Stelle 2021, che vinse gareggiando in coppia con Arisa, Vito Coppola non si è fermato e ha continuato a partecipare a diverse trasmissioni televisive. Di recente, il ballerino si è rimesso in gioco a Strictly Come Dancing, una sorta di versione britannica del programma condotto da Milly Carlucci. Stavolta è in coppia con Sarah Hadland, nota attrice inglese 53enne e, proprio come successe con Arisa, anche stavolta sembra che tra i due il rapporto si sia evoluto oltre il ballo. Dopo esser stato costretto a un'assenza a causa di un infortunio, le ha dedicato un messaggio sui social esprimendo il suo amore per lei: "Ti auguro di fare il miglior show, ti amo", le parole del maestro. Non è la prima che Coppola raggiunge un'intesa sentimentale, oltre che professionale, con le sue partner di ballo. Nel 2021, infatti, a Ballando successe lo stesso con la cantante.

La storia tra Vito Coppola e Sarah Hadland a Strictly Come Dancing

Dopo aver subito un infortunio, Vito Coppola è stato sostituito da un altro ballerino, che affiancherà la collega concorrente Sarah Hadland, fino a quando non sarà in grado di tornare a ballare. La coppia aveva lasciato a bocca aperta pubblico e giudici, raggiungendo la finale dell'amato show della BBC in Gran Bretagna. Dopo il programma, il duo avrebbe dovuto continuare a esibirsi durante il tour dal vivo iniziato a Birmingham lo scorso venerdì. Ma, sfortunatamente, Coppola ha dovuto fare un passo indietro dalle esibizioni iniziali a causa di un infortunio inaspettato. Il ballerino Nikita Kuzmin ha quindi preso il suo posto per le date iniziali del tour e Sarah Hadland non si è lasciata sfuggire l'occasione per pubblicare foto con il suo partner di ballo temporaneo appena prima del loro debutto all'Utilita Arena: "Danzerò con Nikita mentre Vito Coppola si riprende. Ti amo e mi manchi", ha scritto l'attrice, lasciando intendere che tra lei e il professionista italiano ci sia più di una semplice affinità professionale.

Sotto il post, il diretto interessato ha risposto, facendo un augurio alla sua ex partner: "Ragazzi, sembrate così freschi. Vi auguro buona fortuna e di fare il miglior show. Ti amo". Parlando a This Morning, il maestro di danza italiano aveva condiviso la sua situazione attuale: "Ho un piccolo infortunio. Siamo abituati ad avere un po' di dolore al corpo, ma al momento sto lottando contro un po' di lombalgia".

La relazione con Arisa a Ballando con le stelle

Non è la prima volta che Vito Coppola raggiunge un'intesa sentimentale, oltre che professionale, con le sue partner di ballo. Nel 2021, infatti, lui e Arisa avevano vinto insieme Ballando con le Stelle 2021, anche grazie al forte legame che si era creato tra loro. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Coppola spiegò che, fino a quel momento, non si era mai lasciato coinvolgere emotivamente dalle sue partner. Ma con Arisa, erano cadute tutte le barriere. Lei lo aveva stravolto e lui le aveva insegnato a riscoprire la sua femminilità. Durante un'esibizione, sorprese addirittura la cantante con un intenso bacio in diretta.

"Il trasporto che ho provato nel ballare con Arisa, in tanti anni di agonismo mi è capitato poche volte. Mi ha trasmesso tanto. Con lei mi sono sempre lasciato trasportare, era tutto cuore, anima, sguardi. Ci siamo proprio isolati da quello che avevamo intorno", dichiarò al tempo sul loro rapporto.

Che dall'intesa che si crea tra i partner attraverso il ballo possano nascere talvolta storie d'amore, è cosa risaputa: ciò che è successo nell'ultima edizione tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ne è l'ennesima prova. Altre volte, però, la nascita di una relazione può rivelarsi frutto di strategia. Solo il tempo dirà se il legame tra Vito Coppola e Sarah Hadland appartiene all'uno o all'altro caso.