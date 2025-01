Bianca Guaccero a Londra con Giovanni Pernice, il 2025 inizia all’insegna dell’amore

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il 2025 inizia all'insegna dell'amore per Bianca Guaccero. La vincitrice di Ballando con le stelle pubblica su Instagram alcune foto scattate a Londra, in compagnia di Giovanni Pernice che nel Regno Unito ormai ha messo radici da diversi anni. I due si godono la loro storia d'amore, nata sulla pista del programma di Rai1.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice innamorati a Londra

"Vi bacio da Londra. Buon anno a tutti noi" scrive Bianca Guaccero su Instagram, un augurio dal quale traspare l'entusiasmo e la felicità di accogliere questo nuovo anno colma di un amore agli inizi che, però, promette già di regalare grandi emozioni, come delle possibili nozze all'orizzonte. L'attrice è volata in Inghilterra per trascorrere qualche giorno in compagnia di Giovanni Pernice, i due si mostrano affiatati e complici in uno scatto in cui si lasciano andare a qualche tenerezza. Fin dalle prime puntate del programma di Rai1, che li ha portati alla vittoria, l'attrazione tra loro era palpabile, ma ci sono volute alcune settimane per far sì che si tramutasse in qualcosa di più importante. Tra un ballo e l'altro hanno imparato a conoscersi, entrare in confidenza, raccontandosi durante le prove spezzoni della loro vita, aprendosi e lasciando spazio all'amore. Solo qualche giorno fa la conduttrice aveva raccontato di aver presentato il ballerino a sua figlia Alice, che sembra approvare totalmente questa relazione: "Mi ha detto che tira fuori il meglio di me", ha rivelato.

Bianca Guaccero conduttrice del Prima Festival

Oltre la vittoria di Ballando con le stelle, dove ha dimostrato di essere una ballerina strepitosa, capace di destreggiarsi, non senza fatica, sulla pista da ballo, Bianca Guaccero è stata chiamata anche da Carlo Conti, che l'ha voluta per il suo Sanremo. L'attrice, dopo l'esperienza alla conduzione con Detto Fatto, intervallata da qualche prima serata, sarà al timone del Prima Festival, immancabile appuntamento festivaliero, che introduce ogni puntata della kermesse canora.