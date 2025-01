video suggerito

Bianca Guaccero: “Torno a Sanremo dopo 17 anni, spero che questo momento bellissimo non finisca” Bianca Guaccero è pronta per una emozionante staffetta tra programmi tv, dopo la vittoria di Ballando con le stelle. Si parte con Dalla strada al palco, per poi approdare al Prima Festival che introduce Sanremo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È un periodo particolarmente florido per Bianca Guaccero che si prepara a tornare in prima serata con la conduzione di Dalla strada al palco, accanto a Nek, che ha lanciato la trasmissione ora passata a Rai1. L'attrice e conduttrice, dopo la vittoria di Ballando con le stelle, è pronta anche per PrimaFestival, lo spazio che dopo il Tg1 introduce ogni sera al Festival di Sanremo.

Il ritorno di Bianca Guaccero a Sanremo 2025

Come raccontato dall'attrice all'Agi, non è una prima volta sul palco dell'Ariston: "Per me questa sarà la seconda volta, in veste diversa, dopo 17 anni". Si tratta di un ritorno per Bianca Guaccero che, però, sperava questo momento potesse tornare dopo la prima esperienza:

La mia prima volta al Festival di Sanremo è stata nel 2008 con Pippo Baudo e Piero Chiambretti. È bellissimo, perché ricordo che quando lasciai quel palco pensai: che peccato, perché questa esperienza la fai una volta e poi…. Speravo di tornare. Ci sono voluti 17 anni, però torno.

L'attrice è convinta che questa edizione la vivrà in maniera diversa, soprattutto perché ha conquistato nel tempo una sicurezza che, magari, all'epoca del suo primo Festival non aveva:

Sicuramente con una consapevolezza diversa rispetto ad allora, però forse con ancora più gratitudine, perché oggi mi rendo veramente conto. L'incoscienza aiuta, non ti fa pensare a tante dinamiche. Però la consapevolezza aiuta a capire quanto si è privilegiati e fortunati. E questa per me, come Dalla strada al palco, è un ulteriore promozione, in un momento bellissimo che spero non finisca più.

Bianca Guaccero a Sanremo 2012

L'amore con Giovanni Pernice

Periodo florido non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche sentimentale, dal momento che sulla pista dello show di Milly Carlucci ha trovato l'amore. Giovanni Pernice, da maestro di ballo, è diventato qualcosa di più e ora i due possono viversi la loro passione anche lontano dalle telecamere, provando a costruire qualcosa che sia duraturo e coincida con i loro progetti di vita. Per adesso si godono i primi mesi di amore spensierato tra Londra, dove vive lui e Roma, il resto pian piano arriverà.