Bianca Guaccero su Giovanni Pernice: "Avevo messo una pietra sul cuore, con lui mi sono sentita a casa" Bianca Guaccero racconta a Storie di Donne al Bivio la sua relazione con Giovanni Pernice, nata sulla pista di Ballando con le stelle, non senza un po' di iniziale timore.

A cura di Ilaria Costabile

La liaison tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è ormai confermata, tanto che l'attrice ne parla apertamente anche a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, nel pomeriggio del sabato di Rai Due.

Bianca Guaccero e la storia con Giovanni Pernice

Un'attrazione scoppiata sulla pista da ballo che giorno dopo giorno è diventata qualcosa di più profondo, che ha portato la coppia a non nascondersi, ma a vivere apertamente un rapporto destinato a crescere con il passare del tempo. Intervistata da Monica Setta, l'attrice si lascia andare anche ad una promessa che fa al suo partner, dicendosi pronta ad allentare i suoi timori:

Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l'albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità.

Guaccero racconta di essere stata per lungo tempo lontana dall'idea di costruire qualcosa con qualcuno, dal momento che dopo la fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella, ha preferito dedicarsi alla figlia Alice, mettendo da parte la sua vita sentimentale. A questo, poi, si è aggiunta anche una certa ritrosia nel volersi mettere in gioco nuovamente dopo tanto tempo. Con il ballerino, però, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato:

Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all'amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa. Sono stata con lui a Londra e l'ho portato ventiquattro ore a Bitonto dai miei. Ma mi sono ripromessa di fargli conoscere la mia regione appena ci sarà tempo

Ci sono state anche le presentazioni in famiglia. L'attrice ha raccontato di aver fatto incontrare sua figlia con Pernice e ha aggiunto: "Alice ha detto a Giovanni di spingermi a essere più competitiva". Un'incitazione che serve per il ballo, ma forse anche per le sue esperienze amorose.