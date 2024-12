video suggerito

Bianca Guaccero condurrà Prima Festival 2025: “Sono emozionata, felice, incredula e orgogliosa” Bianca Guaccero ha commentato con incredulità e entusiasmo la notizia che la vede alla conduzione del Prima Festival 2025. Poi, l’ironia di Gabriele Corsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Carlo Conti ha annunciato i conduttori di Prima Festival. A occuparsi della striscia quotidiana che precederà le puntate del Festival di Sanremo 2025 saranno Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Un nuovo tassello, dunque, si aggiunge alla carriera della vincitrice di Ballando con le stelle. Su Instagram ha espresso il suo entusiasmo.

La reazione di Bianca Guaccero all'annuncio di Carlo Conti

Nei giorni scorsi, Bianca Guaccero ha svelato al Tg1 di avere ricevuto una chiamata da parte di Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 le ha proposto di avere un ruolo nell'attesissimo evento che andrà in onda su Rai1 da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025. La conduttrice ha spiegato: "Sono stata a Sanremo nel 2008, a 27 anni, e torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa. Amando io Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito". In queste ore, è stato annunciato anche il suo ruolo. Condurrà Prima Festival con Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Su Instagram, Bianca Guaccero ha espresso il suo entusiasmo:

Sono emozionata, felice, ancora incredula e orgogliosa! Ci vediamo a Sanremo, amici miei. Grazie per il supporto costante, farò in modo di non deludervi. Grazie Carlo Conti, grazie Sanremo. Non vedo l'ora.

L'entusiasmo di Gabriele Corsi

Anche Gabriele Corsi ha commentato sui social la notizia che lo vede alla conduzione di Prima Festival, senza rinunciare a un pizzico di ironia:

Mi stanno arrivando un po' di messaggi perché mi dicono che al Tg1 l'ottimo Carlo Conti abbia fatto un annuncio. Lo ringrazio tantissimo. Ringrazio tutti i Conti che conosco, di Montecristo, di Carmagnola, Bruno Conti. Insomma tutti. Grazie dell'opportunità. Ci divertiremo.