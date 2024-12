Bianca Guaccero dopo la vittoria a Ballando: “Torno a Sanremo a 43 anni, Carlo Conti mi ha chiamata”

video suggerito

Da Ballando con le Stelle 2024 a Sanremo 2025. Dopo la vittoria nello show di Milly Carlucci in coppia con Giovanni Pernice, Bianca Guaccero sarà presente alla prossima edizione del Festival, condotto da Carlo Conti e in programma dall'11 al 15 febbraio. A farlo sapere è stata la stessa ballerina nel corso del Tg1 delle ore 20 di domenica 22 dicembre. Un'indiscrezione di cui si vociferava già da tempo e che ora ha trovato conferma ufficiale.

Bianca Guaccero tornerà a Sanremo, l'annuncio

Bianca Guaccero tornerà al Festival di Sanremo dopo 17 anni di assenza. Aveva già partecipato alla kermesse nel 2008 affiancando Pippo Baudo e Piero Chiambretti in veste di co conduttrice all'Ariston. "Sono stata a Sanremo nel 2008, a 27 anni, e torno a 43 anni perché Carlo Conti qualche tempo fa mi ha chiamata proponendomi questa cosa", ha spiegato nel corso del Tg1 delle ore 20. La neo vincitrice di Ballando ha subito accettato l'invito del conduttore: "Amando io Sanremo non potevo che essere la persona più felice a cui ha rivolto questo invito". Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo ma è probabile che si troverà ad affiancare Alessandro Cattelan nella conduzione del Prima Festival, lo spazio che precede ogni sera la gara degli artisti.

La vittoria a Ballando e il rapporto con Giovanni Pernice

È un periodo particolarmente felice per Guaccero, che si è classificata al primo posto in questa edizione di Ballando con le Stelle, vissuta in coppia con Giovanni Pernice. Al secondo posto Federica Pellegrini e al terzo Federica Nargi. Nel programma di Milly Carlucci la concorrente ha trovato anche l'amore, costruendo un legame profondo con il suo maestro. "Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare. Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire", ha raccontato la ballerina ospite di Domenica In all'indomani della vittoria. I due parlano anche di matrimonio, come hanno raccontato nel programma e ribadito nel salotto di Mara Venier: "È da capire dove lo faremo. Se in Puglia o in Sicilia".