video suggerito

Bianca Guaccero: “Pernice è l’uomo giusto, si trasferirà a Roma. La separazione dal mio ex è stata straziante” Bianca Guaccero racconta in un’intervista la sua relazione con Giovanni Pernice. Dalla vittoria a Ballando con le stelle, fino alla rivelazione sul loro rapporto nel dietro le quinte del dance show: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

163 CONDIVISIONI condividi chiudi

A qualche settimana dal suo trionfo a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero si racconta in un'intervista a Oggi. La vittoria nel dance show di Milly Carlucci è avvenuta al fianco di Giovanni Pernice, insegnante di ballo con cui ha iniziato una storia d'amore. "Ora posso confessarlo: il primo bacio è arrivato alle prove. Abbiamo iniziato il 9 di settembre e siamo andati in onda il 28" rivela Guaccero al settimanale. E ancora: "Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto".

Bianca Guaccero sull'ex marito: "Chiudere una relazione importante è doloroso"

La storia d'amore con Giovanni Pernice è iniziata dopo otto anni dalla separazione dall'ex marito Dario Acocella, padre di sua figlia Alice:

Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito il mio equilibrio. Ero grata alla vita per quello che avevo, tantissimo secondo me: mia figlia Alice, il la voro che amo, la mia famiglia. Mi dicevo: ‘Bianca non puoi avere tutto'. Ero convinta di essere una di quelle persone che hanno meno talento o meno fortuna nei sentimenti, credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste.

La scintilla tra lei e il suo insegnante di ballo è scattata grazie alla loro incredibile intesa e al sostegno reciproco che si offrono: "Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che fa il tifo per me".

Bianca Guaccero: "Giovanni Pernice si trasferirà a Roma, vorrei avere altri figli"

Bianca Guaccero racconta che tra le e Giovanni l'amore "è andato di pari passo col ballo" e lo hanno portato in tv. Non ha mi avuto il minimo dubbio che il pubblico pensasse che fingessero: "Quello che hanno visto era forte e reale e lo hanno condiviso con noi". Si dice emozionata per la conduzione dal 10 gennaio di Dalla strada al palco al fianco di Nek: "Abbiamo in serbo molte sorprese e ospiti meravigliosi". A proposito delle voci sul matrimonio con Pernice, chiarisce: "È vero, ma è presto per adesso. Ora dobbiamo organizzare le nostre vite. Lui ha un impegno a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia". Per il futuro, poi, si augura di avere altri bambini: "Ho sempre desiderato avere tre figli. Se succedesse sarei la donna più felice del mondo. Amo essere madre".