video suggerito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sul matrimonio dopo la vittoria a Ballando: “Non sappiamo ancora dove” Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo la vittoria a Ballando con le stelle sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Hanno raccontato del loro amore nato in sala prove sin dal primo giorno: “Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

509 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 22 dicembre. All'indomani della loro vittoria a Ballando con le stelle, hanno raccontato del loro percorso nel programma e della loro storia d'amore nata in sala prove.

La storia d'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero nel salotto di Mara Venier ha raccontato com'è nata la storia d'amore con Giovanni Pernice. "Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare. Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire. Ho trovato lui che era peggio di me. Il fatto che ridevamo molto insieme, eravamo complici, mi ha fatto capire che capita, sono cose che non controlli", le parole. "Abbiamo vissuto la stessa storia, io vivo in Inghilterra, farò un lavoretto e poi torno, mi trasferirò a Roma" ha aggiunto Pernice. Sul matrimonio – proposto da Canino in puntata ieri sera – hanno aggiunto: "È da capire dove lo faremo. Se in Puglia o in Sicilia".

La rinascita di Bianca Guaccero

"Questa vittoria vale 3 volte, mi sono resa conto che noi abbiamo vinto contro una campionessa mondiale" ha scherzato Bianca Guaccero prima di confessare a Mara Venier e al pubblico di Rai 1 di aver trovato il coraggio di raccontare il momento buio vissuto in passato. "Ho trovato grande sensibilità anche da parte degli autori perché mi hanno aiutato a parlare di cose di cui mi vergognavo. Sono sostenitrice della fragilità umana. Ho cercato di sdoganare la paura e rompere i margini. Non mi sono vergognata di aver sofferto per la separazione, per gli attacchi di panico. È successa una magia, ho riconosciuto la mia paura, era un peso, un macigno pesante. Molte mamme mi hanno ringraziata perché mi hanno raccontato la storia delle loro figlie che si sono sentite meno sole e meno diverse", le parole. Ballando con le stelle ha segnato la sua rinascita e anche il ballerino ora suo compagno, ha notato la sua trasformazione: "Ho visto una trasformazione. Lei è sempre stata solare, però con pregiudizi. All'inizio non voleva che stessimo troppo uniti".