Bianca Guaccero: "Soffrivo di attacchi di panico, non uscivo di casa. Ho trovato la luce e alla fine ho vinto io" Bianca Guaccero si racconta a Ballando con le stelle. L'attrice e conduttrice rivela di aver attraversato, soprattutto in adolescenza, un momento molto difficile della sua vita, in cui ha dovuto fare i conti con gli attacchi panico.

A cura di Ilaria Costabile

Le emozioni non mancano nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 5 ottobre, sono più vivide che mai, come dimostra Bianca Guaccero che si scioglie in un racconto, anche piuttosto privato, in cui racconta un momento particolarmente difficile della sua vita.

Bianca Guaccero racconta il suo momento

Per la prima volta, di fronte una telecamera, Bianca Guaccero racconta qualcosa di sé, come mai aveva fatto prima, smentendo chi nella prima puntata di Ballando con le stelle l'aveva definita piuttosto rigida:

Sono sempre stata una persona estremamente emotiva, come se avessi dentro un bazooka di emozioni, quando si è piccoli e non si è strutturati, la mia emotività non capivo come funzionassi. In sei mesi da bambina sono arrivata così, quindi anche nello specchio non mi riconoscevo, per un paio d’anni ho avuto proprio difficoltà ad uscire di casa.

La conduttrice svela, infatti, di aver attraversato momenti davvero difficili che, essendo una ragazzina, non sapeva come gestire e nemmeno come spiegare a chi le stava accanto. Gli attacchi di panico sono comparsi piuttosto presto e Bianca ha dovuto farci i conti:

Uscivo, facevo due metri, e tornavo indietro. Non ce la facevo, perché avevo gli attacchi di panico. Quando ero piccolina di queste cose non si parlava tanto. Mi trovavo spiazzata davanti ad una sorta di entità che quando si palesava era limitante. Quando hai un attacco di panico pensi di dover morire, perdi il controllo, hai il battito accelerato, la respirazione, non sai come uscirne, che succede poi. E non sapevo neanche raccontarlo, dicevo che mi succede? Perché esco di casa faccio due passi e devo tornare indietro? Perché non riesco a vivere?

Non è stato facile affrontare un periodo buio, ma anche grazie al lavoro nel mondo dello spettacolo, è riuscita a incanalare le sue insicurezze e anche la sua emotività, al punto da trovare una valvola di sfogo davvero importante:

Il problema è che non riesci a vivere, tutto quello che per gli altri è normale, per te non lo è, non riesci ad andare a scuola, per molto tempo ho pensato di essere diversa, per un po’ di tempo nella mia vita l’ho pensato, quando ho trovato questo lavoro, ho capito che c’era un canale nella mia vita per respirare, c’è qualcosa che mi corrisponde e alla fine ho vinto io.

Il commento di Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano

Dopo aver stupito pubblico e giuria con una performance mozzafiato, in cui ha dimostrato di essere bravissima, Bianca Guaccero risponde anche alle domande di Selvaggia Lucarelli. La giornalista le chiede se, alla luce di quanto ha raccontato, stia vivendo con tensione questa esperienza a Ballando con le stelle:

Mi sono lasciata andare, è un argomento che spero non venga strumentalizzato male, perché è molto delicato. In questa clip ho detto queste cose anche per me, perché quel periodo è stato difficile, con la forza di volontà ho seguito la mia luce e piano piano ce l’ho fatta.

Poco dopo interviene anche Alberto Matano che aggiunge: "So che Bianca è una persona speciale e ha raccontato un momento che in molti hanno vissuto, anche molti di noi. Vorrei ringraziarla perché magari un ragazzo o una ragazza che ci segue e non ha voglia di uscire dalla sua stanza, sentendo le sue parole, ha trovato la forza di chiedere aiuto, quindi grazie".