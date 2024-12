video suggerito

Bianca Guaccero presenta sua figlia Alice a Giovanni Pernice: "Mi ha detto che lui tira fuori il meglio di me" Ospite a Storie di donne al bivio su Rai 2, Bianca Guaccero ha raccontato il prosieguo della sua storia con Giovanni Pernice, suo partner di ballo a Ballando con le stelle. La conduttrice fa sul serio, tanto che ha scelto di presentare al suo fidanzato sua figlia Alice. Le parole sull'incontro.

A cura di Sara Leombruno

Ospite di Storie di donne al bivio su Rai 2, Bianca Guaccero ha raccontato a Monica Setta il prosieguo della sua storia con Giovanni Pernice, suo partner di ballo a Ballando con le Stelle. Nel corso del programma di Milly Carlucci, tra i due è scatta una profonda intesa emotiva, oltre che professionale, e molti credono che anche in virtù di questo legame siano riusciti a portare a casa la vittoria. Guaccero ha confessato di fare sul serio con il ballerino, tanto da avergli presentato sua figlia Alice, avuta dalla relazione con Dario Acocella.

L'incontro tra Giovanni Pernice e Alice, figlia di Guaccero

Bianca Guaccero ha raccontato del primo incontro con Giovanni Pernice. Quando ancora non sapeva chi sarebbe stato il ballerino al suo fianco, si era studiata tutte le possibiki alternative e, appena l'ha visto, ne è rimasta subito colpita: "Non era un volto storico del programma, quindi mi ha presa alla sprovvista. Tra noi è nata una sfida, gli dicevo che non sarebbe riuscito a conquistarmi, poi alla fine ci è riuscito".

I due, ormai, sono una coppia a tutti gli effetti, tanto che la conduttrice gli ha anche presentato sua figlia, Alice: "Lei gli ha detto: ‘Mi raccomando, Giovanni, fai diventare mia madre più competitiva'. Sono un'associazione a delinquere tutti e due, io non sono mai stata molto competitiva, però in una gara devi esserlo. Mia figlia si è appassionata tantissimo alla competizione, mi diceva che Giovanni volesse il meglio da me, che volesse tirare fuori il meglio".

Le parole sulla carriera

Bianca Guaccero ha poi parlato della sua carriera, in particolare dell'ultimo periodo, che ha definito "complesso". Una carriera partita a razzo, tra fiction e programmi, ma che a un certo punto sembrava essere entrata in una fase di stallo:

Detto Fatto è andato alla grande, sono stata quattro anni fino alla fine. Eravamo chiamati a fare molto di più, nel periodo del Covid dovevamo intrattenere e in quel momento, dove tutti eravamo preoccupati, avevamo il compito di portare un sorriso e una leggerezza. Il rapporto con il pubblico ha aiutato anche noi a vivere quel periodo nel modo migliore. Dopo è arrivato Liberi tutti, esperimento che non è riuscito, era un programma particolare. Sono molto autocritica, quindi non ho problemi ad ammetterlo.