La rinascita di Bianca Guaccero: dalla gogna di Detto Fatto alla gloria di Ballando con le stelle

La rinascita di Bianca Guaccero è un fatto. Non solo perché ha vinto l'edizione 2024 di Ballando con le Stelle, ma perché ha ritrovato se stessa in un percorso che parte da lontano e precisamente dal novembre del 2020. Ci fu quel tutorial scellerato su come fare la spesa in modo sexy che aprì un vespaio di polemiche, decretando la fine del suo programma e aprendo di fatto una stagione fatta di una lunghissima terra di mezzo – Il cantante mascherato, Tale e Quale Show, il flop di Liberi Tutti! – che avrebbe potuto culminare con la fine della sua carriera in Rai. Così non è stato. Ballando con le stelle è stato il teatro della sua rivincita e di una metamorfosi che va oltre il ballo, oltre la competizione e che diventa la vita stessa.

L'amore con Giovanni Pernice

Tutti quelli che fanno parte di Ballando con le stelle, o ne hanno fatto parte, sono d'accordo circa il fatto che partecipare a questo programma rappresenti una sorta di epifania. Ballando mostra ai concorrenti una strada, regala loro un'occasione a patto di sfruttarla e allora da quella strada si può uscire profondamente cambiati in meglio. Nel mezzo di tutto questo, Bianca Guaccero ha avuto un determinante incontro con Giovanni Pernice. Una storia d'amore che, sulle prime, ha fatto storcere il naso ai più scettici ma la chimica tra i due è stata evidente fin dalle prime puntate. Oggi si parla addirittura di matrimonio, tutta la produzione di Ballando merita l'invito.

La triplice vittoria di Bianca Guaccero

È stata una vittoria che sa di rinascita e di riscatto, dicevamo. Dal tutorial della spesa in tacchi al trionfo in prima serata il passo è stato lunghissimo. Bianca Guaccero ha affrontato tutto sempre col sorriso e ha dimostrato di aver fatto pace con quel drammatico tonfo. E pensare che, solo due anni prima di quella sequenza, Raffaella Carrà in persona volle telefonare in diretta durante una puntata di Detto Fatto per dire testuale: "Bianca sei bravissima, sai fare tutto". E se l'ha detto la Raffa nazionale! La sua vittoria è triplice: ha trionfato nella gara, ha trovato l'amore, ha riconquistato il pubblico. Ma soprattutto, ha dimostrato che anche in Rai, dove le seconde possibilità non sono per tutti e a volte sono un vero e proprio miraggio, si può rinascere. E forse, questa è la vittoria più grande. Viene in mente Sibilla Aleramo quando in "Una donna" scriveva che "nulla è più difficile che essere una donna nuova in una società vecchia". La Guaccero ha attraversato questa difficoltà, ha abbracciato la sua metamorfosi nonostante le resistenze di un sistema televisivo che l'aveva prima rigettata e poi incasellata nel ruolo predefinito di concorrente da talent.

Milly Carlucci lo sapeva. Lo sapeva quando l'ha voluta nel cast, quando ha insistito per averla. Sapeva che sarebbe successo. Era già tutto previsto. Ballando con le Stelle si conferma ancora una volta non solo un talent show, ma una macchina della verità che spoglia i suoi concorrenti di ogni maschera, di ogni sovrastruttura. E Bianca Guaccero si è lasciata spogliare, si è messa a nudo emotivamente prima ancora che fisicamente, regalando al pubblico non solo performance di alto livello, ma squarci di verità che hanno fatto dimenticare tutto il resto. Ora la Fenice Guaccero è pronta a volare ancora. The world is yours, Bianca.

