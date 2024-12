video suggerito

Giovanni Pernice racconta come ha conquistato Bianca Guaccero: “L’ho corteggiata da subito” Giovanni Pernice, ospite di Caterina Balivo a La volta buona insieme alla compagna Bianca Guaccero, racconta com’è nato il legame tra loro dietro le quinte di Ballando con le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giovani Pernice, ospite di Caterina Balivo a La volta buona insieme alla compagna Bianca Guaccero, racconta di avere cominciato a corteggiare la conduttrice fin dal loro primo incontro dietro le quinte di Ballando con le stelle. Da qualche tempo, ormai, il maestro di danza e la concorrente del talent show condotto da Milly Carlucci fanno coppia fissa. A fare il primo passo, però, sarebbe stato Giovanni che è riuscito in breve tempo a vincere le resistenze di Bianca: “Io non ho fatto nulla, ho preso soltanto il meglio di Bianca perché lei sa fare tutto. Io ho fatto soltanto il mio lavoro e quando l'ho incontrata per la prima volta ho detto ‘Bingo’. Ho cominciato a corteggiarla subito”. Una versione confermata da Guaccero: “In realtà, io sono andata un po' più cauta all'inizio perché lui ha cominciato subito con gli abbracci io, però, sono un po' più discreta, ho avuto bisogno dei miei tempi. Io mi fido di Giovanni perché ha dei valori molto solidi. Ci stiamo conoscendo con pregi e difetti e, per ora, tutto va bene”.

Bianca Guaccero: “Grazie a Giovanni, ho recuperato una parte di me”

“Io, del mio passato, triterei molte cose”, ha raccontato Bianca sottoponendosi al gioco del “tritavolte”, caratteristico del format condotto da Balivo, “Tante insicurezze, tante emozioni negative. Nella mia vita ho incontrato persone che non mi hanno sempre fatto bene cioè magari miravano alla mia autostima che, poi, ho dovuto recuperare. Ora, sento di averla ripresa. Nel recupero di questa parte di me c'entra tantissimo anche il mio ballerino Giovanni Pernice”. La disinvoltura dimostrata sul palco di Ballando, quindi, Bianca è riuscita a guadagnarla anche nella vita.

Bianca Guaccero: “Vorrei portare il varietà in tv”

Bianca ha quindi concluso spiegando che le piacerebbe, dopo l’esperienza a Ballando, mettere al servizio della televisione le sue doti da intrattenitrice. Ballerina talentosa, Guaccero è anche attrice e cantante oltre che conduttrice. Un’artista a tutto tondo che sogna di riportare in tv un genere in particolare: “Devo dire la verità, mi piacerebbe davvero tanto portare il varietà in televisione, cioè mi ricordo spettacoli come quelli di Giorgio Panariello o Fiorello”.