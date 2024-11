video suggerito

Bianca Guaccero sul rapporto con Giovanni Pernice: “Fortunata a trovare un uomo che mi rende una persona migliore” Bianca Guaccero fa chiarezza sul rapporto con Giovanni Pernice, ballerino conosciuto nel programma Ballando con le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle

Bianca Guaccero ha parlato del legame speciale nato tra lei e Giovanni Pernice, ballerino di Ballando con le stelle. Il settimanale Chi aveva immortalato il bacio tra loro. Una conferma al flirt in corso. La concorrente del programma di Milly Carlucci, intanto, ha confidato di sentirsi fortunata ad avere incontrato un uomo come Pernice.

Bianca Guaccero parla del rapporto con Giovanni Pernice

È un momento felice per Bianca Guaccero. Non solo la partecipazione a Ballando con le stelle, ma potrebbe avere trovato anche la persona giusta. Ospite di Casa Chi ha commentato il rapporto che sta costruendo con Giovanni Pernice: "Comunque vada, qualsiasi cosa la vita ci riservi, posso dire che ho avuto la fortuna di trovare un uomo, che è Giovanni Pernice, che mi sta facendo diventare una persona migliore". E ha aggiunto:

Credo che quando hai accanto un amico, un compagno, un fratello, comunque, una persona che, invece, di affossarti, di essere invidioso di te, toglierti luce, questa luce, invece, te la vuole fare risplendere in maniera ancora più potente di quanto tu non faccia da solo, quella persona diventa, allora, un valore aggiunto nella tua vita, se la incontri sei una persona fortunata e io mi sento una persona fortunata.

Bianca Guaccero tra i favoriti per la vittoria a Ballando con le stelle

Quando aveva otto anni, Bianca Guaccero ha frequentato una scuola di danza, ma non ritiene di essere avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti perché "poi non ho più praticato". E ha chiarito: "Il ballo in maniera seria come a Ballando, no, non lo avevo mai fatto e sto imparando, tramite il mio maestro, che cosa significhi farlo veramente". Al momento non saprebbe indicare il favorito per la vittoria, perché più passano le settimane più i concorrenti si allineano quanto a bravura. Federica Pellegrini, tuttavia, punta su di lei. Bianca Guaccero ha ricambiato il complimento:

Federica è una persona eccezionale, è molto seria, molto gentile, educata, anche molto generosa verso gli altri, è discreta, ha tutte quelle caratteristiche che mi piacciono in una persona. E poi si impegna moltissimo, mantiene il suo spirito agonistico, sta facendo tantissimi progressi, lo stiamo vedendo. Per me Federica è un osso duro.