Liberi Tutti è stato cancellato, la Rai: “Non ha ottenuto i risultati attesi” L’escape room game di Bianca Guaccero si ferma dopo tre puntate. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato di Viale Mazzini.

"Liberi Tutti" si ferma dopo tre puntate. Il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production e presentato da Bianca Guaccero, si interrompe dopo la terza puntata. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato di Viale Mazzini, a seguito degli ascolti deludenti del programma, che si sono attestati tra il 2% e il 3% di share.

Il comunicato

"Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti", si legge nella nota dell'azienda. "Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi. In accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli", conclude la nota.

Le reazioni

Nessuna reazione da parte dei protagonisti al momento ma tra i protagonisti, c'è stato Peppe Iodice che in un lungo sfogo sui social aveva spiegato: "Vi volevo dire che STO BENE. Vi volevo confermare che è TUTTAPPOST. Da giorni mi arrivano messaggi tipo "Coraggio oi Pè" "Tornerai più forte di prima". Per l'amor di Dio tutti slanci premurosi di chi immagino mi voglia bene ma vi volevo confermare che sono vivo anzi in verità mi sto grattando da svariati giorni. Vi aggiorno su tutto: UMANAMENTE sto vivendo una delle esperienze più fortunate della mia carriera lavorativa. Ho un'amica vera in più, Bianca oltre ad essere una grande Artista è una Donna incredibile, ‘nu femmenone esagerato. I gemelli ormai sono fratelli pure a me. Mi sento il quarto gemello di Napoli (perché Guidonia è nu poco fuori mano). Da 1 mese e mezzo sto frequentando una quantità di gente perbene e bella che raramente ho visto in un posto solo, che si sta facendo un culo cosi…(la produzione, gli autori, i tecnici…) che solo per questo vale la pena viverla questa avventura". Aveva chiesto più tempo, ma non ce n'è stato.