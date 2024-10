video suggerito

La vita privata di Bianca Guaccero: il matrimonio con l’ex marito Dario Acocella e la figlia Alice Bianca Guaccero, conduttrice Rai e concorrente di Ballando con le stelle 2024, partecipa al talent condotto da Milly Carlucci da single. Sposata con Dario Acocella fino al 2017, è madre di Alice che ha 10 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Guaccero, conduttrice Rai e concorrente di Ballando con le stelle 2024, è considerata una delle super favorite in vista della vittoria finale. In coppia con il maestro Giovanni Pernice (oggi nel cast dell'edizione italiana del talent dopo la partecipazione al format britannico Strictly Come Dancing), ha dimostrato enormi doti sul palco e la indiscutibile capacità di padroneggiare la scena. La professionista 43enne partecipa al talent show di Milly Carlucci da single. Risale al 2017, infatti, la separazione dall’ex marito Dario Acocella dal quale ha avuto la figlia Alice che oggi ha 10 anni.

La relazione con l’ex fidanzato Nicola Ventola

Prima di sposare l’ex marito, Bianca ha vissuto una lunga relazione con l’ex calciatore Nicola Ventola al quale è stata legata dal 1996 al 2001. Si lasciarono senza drammi o rancori quando entrambi realizzarono il fatto che il sentimento che li aveva tenuti uniti tanto a lungo si era trasformato in affetto. Un affetto che li lega ancora oggi come testimoniato dai frequenti scambi di commenti e dediche tra i due sui social e da una telefonata di Ventola a Detto Fatto – all’epoca in cui Bianca conduceva ancora il programma – in occasione della quale, incalzato da Jonathan Kashanian, il calciatore rese noto un episodio riferito alla loro storia d’amore: “È speciale, lo sarà sempre… Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…”. “Arrivo sul suo cellulare il messaggio di un’altra donna”, precisò la conduttrice.

Il matrimonio finito con Dario Acocella

Bianca Guaccero con Dario Acocella

Nel 2013, Bianca ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction “Capri” tre anni prima. Nel 2014, un anno dopo le nozze, la coppia accolse l’arrivo della figlia Alice che oggi ha 10 anni. Fu proprio il regista, nel 2017, a ufficializzare la rottura via Facebook: “La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi”. Una versione confermata dalla conduttrice in un’intervista rilasciata a Diva e Donna nel 2018: “Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto”.

Leggi anche Vita privata Luca Barbareschi: il matrimonio con Elena Monorchio dopo Lucrezia Lante della Rovere e i figli

La nascita della figlia Alice

Alice, figlia di Guaccero e Acocella, è nata nel 2014 e oggi ha 10 anni. Ne aveva appena 3 quando i suoi genitori decisero di separarsi. Per Bianca, come ribadito in più di un’occasione, la figlia resta il centro della sua vita. Il desiderio di mettere il suo benessere sopra ogni cosa ha contribuito all’ottimo rapporto di amicizia che la conduttrice ha sviluppato con il suo ex marito. Proprio recentemente, i due sono stati fotografati vicini in chiesa mentre Alice riceveva il sacramento della Prima Comunione. “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice”, ha precisato Bianca a proposito del rapporto con Acocella.

Bianca Guaccero con la figlia Alice

I presunti flirt attribuiti a Bianca Guaccero

Bianca Guaccero si dichiara single. Dal momento in cui è terminato il matrimonio con il suo ex marito, non ha ufficializzato alcuna nuova storia d’amore (sebbene abbia ammesso di avere vissuto qualche breve legame sentimentale). Negli anni, sono numerosi i flirt che le sono stati attribuiti, a cominciare da quello con Stefano De Martino, smentito dalla diretta interessata: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme”. Smentiti anche i presunti flirt con Pierpaolo Preselli e Gilles Rocca: “Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c'entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie”.