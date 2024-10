La storia di Giovanni Pernice: dalle accuse di bullismo a Ballando con le stelle 2024

video suggerito

Giovanni Pernice è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle 2024 in Italia, dove gareggia insieme a Bianca Guaccero. La coppia ha vinto la prima puntata del format condotto da Milly Carlucci e i riflettori si sono accesi su di loro. Il talento di Giovanni Pernice è indiscusso, ma la sua carriera televisiva è stata segnata da una controversia legata a presunte accuse di bullismo e condotta aggressiva durante il programma britannico Strictly Come Dancing, accusa da cui è stato successivamente scagionato.

Le accuse della sua compagna di ballo a Strictly Come Dancing nel Regno Unito

Nel corso di Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice è stato protaognista insieme ad Amanda Abbington nel corso della scorsa edizione dello show (vinta da Vito Coppola). Nel programma, in onda sulla BBC, a un certo punto il ballerino è stato colpito proprio dalle accuse della sua partner che lo ha definito "meschino e crudele".

Ho trovato il comportamento di Giovanni inutile, meschino e crudele. Non potevo stare seduta e fargli fare tutto questo. Ci ho pensato a lungo prima di sporgere denuncia. Non sarei mai stata in grado di vivere con la mia coscienza se non l'avessi fatto.

Le indagini della BBC e l’innocenza del ballerino

Giovanni Pernice si è sempre detto innocente e il network, però, ha aperto un'indagine. Il ballerino è stato allontanato in via precauzionale: "Prendiamo molto seriamente qualsiasi accusa di bullismo e molestie e questa revisione ha richiesto tempo a causa della sua complessità e del nostro desiderio di garantire un processo rigoroso e solido". A seguito delle indagini approfondite della BBC, Giovanni Pernice è stato dichiarato innocente, e non sono emerse prove sufficienti a confermare le accuse contro di lui.

L’arrivo a Ballando con le stelle e le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha difeso Giovanni Pernice e in sede di conferenza stampa ha dichiarato:

La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo, ma la BBC non ha telecamere nella sala prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo a stretto contatto con la BBC. Dopo nove mesi non è emerso nulla. La BBC ha dato il via libera per avere Giovanni qui.

La carriera in Italia e all’estero di Giovanni Pernice

Giovanni Pernice sulla questione è stato chiaro: "Ogni settimana sui media circolano storie totalmente false sul mio conto". Giovanni Pernice, classe 1990, ha raggiunto risultati degni di nota nella danza in competizioni europee e internazionali. Dal 2015 è stabilmente nel cast di Strictly Come Dancing. Questa è la prima volta per lui nel format italiano.