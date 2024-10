Bianca Guaccero: “Dopo 8 anni single vorrei innamorarmi”, la verità sul rapporto con Giovanni Pernice

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Entrata nel mondo dello spettacolo come attrice, recitando nel film Terra Bruciata e lavorando nelle fiction per 20 anni, Bianca Guaccero eccelle anche nel canto e, visto il successo a Ballando con le stelle, nel ballo. Nel programma di Milly Carlucci balla con Giovanni Pernice con il quale ha instaurato un grande feeling, dimostrato anche sul palco. Intervistata dal settimanale Chi ha parlato del rapporto con il ballerino professionista e della sua vita sentimentale oggi.

Bianca Guaccero sulla vita privata: "Sono pronta ad innamorarmi di nuovo"

Bianca Guaccero al settimanale Chi ha raccontato di essere single da 8 anni. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, ha deciso di concentrarsi su se stessa: "Sono stata innamorata, ora non lo sono più e spero di innamorarmi. Mi sento pronta per ricominciare a ricostruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza negatività. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei errori. Oggi mi sento predisposta" ha spiegato. Prima di incontrare il regista, la conduttrice televisiva e concorrente di Ballando con le stelle ha avuto un'intensa storia d'amore con Nicola Ventola. Oggi non esclude del tutto un ritorno di fiamma, ma le piacerebbe vivere "guardando avanti": "Gli voglio bene, ci vogliamo bene. Siamo importanti nella vita dell'altro. Si dice "mai dire mai", ma io vorrei guardare avanti. Le cose cambiano, si evolvono. Sto bene così con lui, durerà per sempre. Le persone che ti hanno formato, cambiato, trasformato, le devi tenere". Nel programma di Milly Carlucci balla con Giovanni Pernice. Con il ballerino ha instaurato un bel feeling, ma tra loro non c'è nulla, ha chiarito:

Con Giovanni Pernice non c'è niente. Stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C'è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tante cose in poco tempo.

L'emotività e il periodo buio dell'adolescenza

Bianca Guaccero a Ballando con le stelle ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico da adolescente e di aver lottato con la sua emotività. A Chi ha confessato: "Mi sento estranea in generale ma ho imparato ad amarla negli anni (la mia estraneità, ndr). La mia diversità mi sembrava quasi un ostacolo, poi le ho dato forma".