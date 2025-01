La prima puntata di Ballando con le stelle 20 anni fa: il video di Milly Carlucci dietro le quinte con Fabrizio Frizzi

video suggerito

La Rai celebra uno dei suoi programmi più rappresentativi: l'8 gennaio 2005 andava in onda per la prima volta Ballando con le stelle. Sul canale instagram di Rai Teche sono stati pubblicati i primissimi momenti della diretta con Milly Carlucci dietro le quinte, pronta all'ultimo velo di trucco, mentre incoraggia i suoi ballerini. Non c'era ancora la sala delle stelle, c'era già la Paolo Belli Orchestra, carica più che mai al suono di "Ho voglia di ballare".

"Fabrizio, in bocca al lupo": il video dietro le quinte

Adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, Ballando con le stelle è diventato il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. Nel video pubblicato da Rai Teche si vedono i partecipanti di quell'edizione, tra questi spicca Fabrizio Frizzi. E a lui che Milly Carlucci si rivolge: "Mi raccomando Fabrizio, in bocca al lupo". Parole di incoraggiamento anche per Francesco Salvi e per Anna Maria Barbera.

La prima edizione di Ballando con le stelle

La prima edizione di Ballando con le stelle fu qualcosa di molto diverso rispetto a quello che è diventato oggi. Della sala delle stelle abbiamo detto, ma forse non ricorderete neanche che la giuria non era quella di oggi. L'unico già presente è stato Guillermo Mariotto. Il resto della giuria era così composto: Heather Parisi, Roberto Flemack, Amanda Lear. Ogni settimana un presidente di giuria diverso: da Giancarlo Giannini a Emilio Fede, da Bud Spencer a Bruno Vespa. I concorrenti: Hoara Borselli (vincitrice dell'edizione) in coppia con Simone Di Pasquale, Francesco Salvi in coppia con Natalia Titova (secondo classificato), Gianni Ippoliti in coppia con Valentina Vincenzi (terzi) e poi Fabrizio Frizzi in coppia con Samantha Togni, Igor Cassina in coppia con Denise Abrate, Anna Maria Barbera in coppia con Ilario Parise, Paola Ferrari in coppia con Andrea Placidi e Carla Paneca in coppia con Lucio Cocchi.