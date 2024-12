video suggerito

Milly Carlucci in lacrime: "Ho realizzato i sogni da bambina" ed è standing ovation per la signora della televisione Milly Carlucci si lascia andare nel corso della finale di Ballando con le stelle e riceve tutto l'affetto del suo pubblico: "Sto vivendo quello che sognavo di fare e non c'è cosa più bella al mondo".

"Sto vivendo quello che sognavo di fare". Milly Carlucci si lascia andare nel corso della finale di Ballando con le stelle e riceve tutto l'affetto del suo pubblico, in studio e a casa. Durante la proclamazione del podio, composto da Federica Pellegrini/Pasquale La Rocca, Bianca Guaccero/Giovanni Pernice e Federica Nargi/Luca Favilla, e nell'attesa della busta con i risultati, Alberto Matano coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente la conduttrice e a quel punto Milly Carlucci si scioglie in lacrime.

Il ringraziamento di Alberto Matano

Alberto Matano ha ringraziato con queste parole Milly Carlucci: "Sento di ringraziare la signora della televisione Milly Carlucci. Perché se tutta questa magia assoluta che è Ballando con le stelle, se c'è, è perché c'è tutto l'amore e la dedizione che mette Milly Carlucci".

Le lacrime di Milly Carlucci: "Ho realizzato il mio sogno"

Milly Carlucci, a questo punto, si emoziona e si lascia andare in un tenerissimo pianto ed è standing ovation:

La cosa meravigliosa è avere loro, questi maestri appassionati, questi concorrenti disposti a qualsiasi sacrificio pur di darti il massimo. Per me, che sognavo di fare questo da ragazzina, essere qui, ho realizzato il mio sogno. Sto vivendo quello che sognavo di fare. Non c'è cosa più bella al mondo. Non c'è sacrificio che sia così grande proprio per questo motivo.

Si chiude così un'edizione di grande successo per Ballando con le stelle che a Fanpage.it la stessa Milly Carlucci ha definito "un'edizione gloriosa":

Sicuramente è un'edizione gloriosa. Tendo a non fare mai statistiche sui numeri, ma al di là degli ascolti credo che un interesse così forte e totalizzante, che ci ha portati a parlare e riparlare di qualsiasi sospiro accadesse a Ballando, credo sia una cosa straordinaria che è stata ancora più forte degli anni scorsi.