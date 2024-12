video suggerito

Ballando con le stelle 2024, anticipazioni finale del 21 dicembre: finalisti, ospiti e ballerini per una notte Le anticipazioni della finale di Ballando con le stelle 2024, in onda sabato 21 dicembre alle ore 20:35 su Rai 1. Ospiti i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. I finalisti: Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Anna Lou Castoldi e Tommaso Marini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La finale di Ballando con le stelle 2024 andrà in onda sabato 21 dicembre a partire dalle ore 20:35 su Rai1. Le anticipazioni del programma condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli svelano una serata ricca di ospiti. I finalisti, poi, si sfideranno per aggiudicarsi l'ambita coppa. Finalmente conosceremo il vincitore. A giudicare i concorrenti, la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Presenti anche i tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Anticipazioni finale Ballando con le stelle: ballando con te e gli ospiti

La dodicesima e ultima puntata di Ballando con le stelle – programma condotto da Milly Carlucci – si aprirà con la proclamazione del vincitore del torneo Ballando con te. A sfidarsi Ilinca Bendeac e la coppia formata da Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. Gli ospiti che allieteranno la serata saranno I Negramaro che eseguiranno un medley composto da brani come Marziani, Mentre tutto scorre e Nuvole e lenzuola. Sulle note della loro musica, danzeranno i ballerini. Tra gli ospiti anche Fiorella Mannoia, che canterà Che sia benedetta e Quello che le donne non dicono. I suoi successi scandiranno la coreografia eseguita dai ballerini di Ballando con le stelle. L'artista sarà accompagnata dalla Paolo Belli Big Band. Tra gli ospiti anche l'ex portiere Gianluigi Buffon, Team Manager della nazionale italiana di calcio. Sarà accompagnato in pista da Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini sulle note di “Ho voglia di ballare con te” interpretata da Paolo Belli.

I finalisti di Ballando con le stelle: tra loro il vincitore

I finalisti di Ballando con le stelle sono:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che entrano in gara con 30 punti dopo aver vinto la scorsa puntata;

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli qualificati grazie alla wild card di Simone Di Pasquale, in gara con 20 punti di penalità;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

Tommaso Marini e Sophia Berto.