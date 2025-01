video suggerito

Samuel Peron: “La giuria di Ballando andrebbe cambiata, i giudici sono ripetitivi. Pellegrini? Ci scriviamo ancora” Samuel Peron è un volto storico di Ballando con le stelle. Nell’ultima edizione, ha ballato accanto a Federica Pellegrini dopo l’esclusione di Angelo Madonia, per poi trovarsi costretto a lasciarla a causa di un infortunio. Se sulla nuotatrice spende solo belle parole, però, così non fa per la giuria: “Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Samuel Peron è un volto storico di Ballando con le stelle. Dopo anni di balli in coppia con i vip, ha deciso di lasciare quel contesto per dedicarsi a un percorso proprio. Nell'ultima edizione del programma di Milly Carlucci, però, è tornato per far coppia con Federica Pellegrini dopo l'esclusione di Angelo Madonia. Sulla nuotatrice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ballerino ha speso solo belle parole: "Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere". E sulla giuria del programma: "Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno".

Le parole di Samuel Peron su Ballando

Nell'intervista, Samuel Peron ha rimarcato l'importanza social del ballo: "Aiuta a fare squadra e ad avere consapevolezza del proprio io". A domanda diretta se questo si verificasse, secondo lui, anche a Ballando con le stelle, la risposta è stata decisa: "Quanti personaggi entrano come facessero harakiri e ne escono con un’identità psicofisica diversa! Ricordo anni fa Loredana Cannata che alla prima lezione si presentò con gli zatteroni e ora ha una collezione di scarpe coi tacchi. Tantissime donne sono arrivate con complessi e dubbi, alla fine si sono alleggerite e sentite più femminili e apprezzate. Poi ci sono quelle come Anna Oxa e Iva Zanicchi". Di speciale, le ultime due hanno una "grandissima personalità, che volevano portare dei messaggi".

Anna Oxa l’innovazione, la cultura teatrale dello spettacolo, Iva che ci si può mettere in gioco anche a 82 anni e con un corpo dalle grandi forme. Lei è una diva, l’ho apprezzata tantissimo. E anche Simona Ventura ci metteva una carica incredibile, era molto esigente: mi chiedeva di iniziare la mattina presto ad allenarci, anche nel foyer.

Su Federica Pellegrini, con cui ha fatto coppia nel corso dell'ultima edizione, per poi lasciarla nelle mani di Pasquale La Rocca dopo quattro giorni a causa di un infortunio, spende solo belle parole: "Nei quattro giorni in cui abbiamo ballato assieme era gasatissima e contentissima. Io la massacravo e lei rideva, ci capivamo al volo. Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere".

"I giudici sono ripetitivi, servirebbe una rinfrescata"

Peron ha confermato la volontà di non voler più partecipare a Ballando: "Non ho più intenzione di farlo. A Milly erano anni che dicevo ‘voglio mollare, fare un percorso mio', però poi quando aveva bisogno di me c’ero e alla fine è stata sempre una gioia". Se la conduttrice è uno degli elementi imprescindibili dal successo del format, però, la stessa cosa non vale per la giuria, che quest'anno era formata da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino: "Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni".