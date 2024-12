video suggerito

Angelo Madonia: “Ho saputo del licenziamento Rai con un comunicato. Dopo questa edizione mi sarei ritirato” Angelo Madonia è stato ospite di Domenica In. Il noto maestro di ballo di Ballando con le stelle, dopo l’uscita dal programma, ha spiegato le sue ragioni: “Ero il più titolato tra i maestri di Ballando con le stelle, non volevo che la mia vita privata eclissasse il mio lavoro”. Su Federica Pellegrini: “Nessuno scontro, ho saputo di essere stato licenziato con un comunicato Rai”. Infine, la confessione: “Sarebbe stata la mia ultima edizione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Angelo Madonia è stato ospite di Domenica In nella puntata del 22 dicembre. Il noto maestro di ballo di Ballando con le stelle, dopo l'uscita dal programma, ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a una brusca interruzione delle comunicazioni con la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Lo scontro verbale con Selvaggia Lucarelli, a causa dei riferimenti alla sua vita privata e alla relazione con Sonia Bruganelli, a sua volta in rotta con la giurata e fresca eliminata.

Madonia su Bruganelli: "Non volevo che la vita privata eclissasse il lavoro"

"Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia, sono andato via avendo tutti dieci dalla giuria, ero totalmente concentrato" ha dichiarato. "Sono stato licenziato perché mi sono comportato in maniera non in linea con la giuria", ha aggiunto, "ma ho precisato che dopo nove settimane avrei voluto che si parlasse del sacrificio di Federica Pellegrini, la mia partner, e che non mi piaceva usare determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento".

Con Federica Pellegrini nessuno scontro: cosa è successo

"Sono un professionista, il più titolato tra i maestri di Ballando con le stelle, non volevo che la mia vita privata eclissasse il mio lavoro", ha continuato a spiegare a Mara Venier, "non c'è stato nessuno scontro con Federica Pellegrini e non ho comunicato con lei in tempo solo perché ho saputo di essere stato licenziato con un comunicato Rai, nessuno mi ha chiesto come stessi". Spazio alla finale di Ballando con le stelle di ieri, che ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: "Ho fatto il tifo per Federica fino alla finale di ieri, il percorso di formazione di nove settimane lo ha portato con sé fino alla fine. La classifica totale di tutti i punteggi portava Federica e Pasquale ad essere terzi, se è avanzata è grazie a quelli cumulati con me prima".

Il ritiro da Ballando: questa sarebbe stata l'ultima edizione

L'amarezza di non essere stato incluso nel finale di una fortunata stagione, parlando di seguito e ascolti tv, non l'ha trattenuta, poi ha confessato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione: "Quest'anno avrei chiuso un cerchio a 40 anni, sarebbe stata l'ultima edizione di Ballando. Sono contento perché ho portato rispetto a me stesso come uomo e anche come professionista".