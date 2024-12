video suggerito

Selvaggia Lucarelli attacca ancora Madonia per il post su Bruganelli: "Mestizia fino alla fine" Continuano anche a distanza le frecciate tra Lucarelli e Madonia. La giudice critica la scelta dell'ex insegnante di Ballando con le Stelle di supportare la sua compagna Sonia Bruganelli, ma arriva puntuale la risposta di Angelo Madonia.

A cura di Andrea Parrella

La puntata di Ballando con le Stelle del 30 novembre è stata, con ogni probabilità, l'apice di questa stagione fortunatissima del format condotto da Milly Carlucci. Oltre alla gara avvincente e di livello molto alto, a tenere banco sono ovviamente le vicende laterali e a precedere questa puntata c'è stata l'eclatante uscita dal cast del programma di Angelo Madonia, insegnante di ballo storico del programma, il quale ha lasciato la trasmissione dopo una spaccatura insanabile con la produzione, abbandonando di fatto l'allieva Federica Pellegrini. Una vicenda che ha alimentato enorme dibattito, botta e risposta, commenti da parte di tutti i partecipanti al programma compresa la Pellegrini, che mentre riceveva il tapiro ha detto di Madonia senza se e senza ma: "Mi stava sulle balle quando guardava Sonia Bruganelli".

Il post di Selvaggia Lucarelli contro Madonia

Detonatore dell'uscita di Madonia dal programma è stata la lite con Selvaggia Lucarelli in diretta, durante la puntata del 23 novembre di Ballando con le Stelle. Una lite che la Lucarelli ha spiegato non essere stata vero motivo dell'uscita dell'insegnante dal programma, ma che ha certamente contribuito ad accendere gli animi, vista la risposta dello stesso Madonia alla giudice.

La risposta dell'ex maestro di Ballando con le Stelle

Come se non bastasse, visto che il programma si alimenta soprattutto di ciò che accade parallelamente alla trasmissione sui social, quasi sul finire della puntata Selvaggia Lucarrelli ha criticato ancora Madonia per la scelta di pubblicare sui social una storia che invitava a votare la compagna Sonia Bruganelli, in lizza per rientrare in gara con Carlo Aloia dopo l'eliminazione della settimana precedente. Con uno screen della storia, Selvaggia Lucarelli ha bollato senza mezzi termini la scelta di Madonia, scrivendo: "La mestizia fino alla fine". Un tweet al quale ha risposto lo stesso Madonia poco dopo, con freddezza: "Selvaggia per dare un'informazione corretta… l'ho fatto ogni volta che era in ballottaggio non solo stasera. Buon lavoro".